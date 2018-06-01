Голос Америки. Аналітики США розповіли, до чого призведуть російські судна в Азовському морі

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – в кінці травня Росія перекинула 5 суден Каспійського флоту в Азовське море. Це може стати ключовим елементом нового нападу на Україну. На це вказує і низка американських аналітиків.

Також у випуску: Канада заявила про введення тарифів на низку американських товарів у відповідь на введення Вашингтоном на сталь та алюміній з Канади, ЄС та Мексики, які вступили в силу в ніч на 1 червня 2018 року.