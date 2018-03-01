Голос Америки. НАТО відновило роботу групи, яка не працювала 10 років, через погрози Путіна

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – через зростання загроз з боку Росії у Сенаті США відновила роботу двопартійна наглядова група НАТО, яка не працювала 10 років.

Також у випуску: Сенаторка Джейн Шахін заявила, що не виключає можливості вступу України та Грузії до НАТО. Пол Манафорт, якого звинувачують у відмиванні грошей, не визнав своєї провини у суді. Проте його бізнес-партнер Гейтс зізнався у брехні прокурорам і тепер співпрацює зі слідством.