Голос Америки. НАТО відновило роботу групи, яка не працювала 10 років, через погрози Путіна
Голос Америки 23:29, 1 березня 736 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – через зростання загроз з боку Росії у Сенаті США відновила роботу двопартійна наглядова група НАТО, яка не працювала 10 років.
Також у випуску:
Сенаторка Джейн Шахін заявила, що не виключає можливості вступу України та Грузії до НАТО.
Пол Манафорт, якого звинувачують у відмиванні грошей, не визнав своєї провини у суді. Проте його бізнес-партнер Гейтс зізнався у брехні прокурорам і тепер співпрацює зі слідством.
Джерело: 24 Канал
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