Голос Америки. Трампа можуть викликати на допит у справі втручання Росії у вибори США
Голос Америки 22:49, 9 січня 62 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – президента США Дональда Трампа можуть викликати на допит у справі, яка стосується втручання Росії у американські вибори. За інформацією Washington Post, спецпрокурор США Роберт Мюллер обговорював з адвокатами Трампа можливість розмови з президентом.
Також у випуску:
У Лас-Вегасі відкрилася виставка споживчої електроніки CES.
Джерело: 24 Канал
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