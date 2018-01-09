Голос Америки. Трампа можуть викликати на допит у справі втручання Росії у вибори США

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – президента США Дональда Трампа можуть викликати на допит у справі, яка стосується втручання Росії у американські вибори. За інформацією Washington Post, спецпрокурор США Роберт Мюллер обговорював з адвокатами Трампа можливість розмови з президентом.

Також у випуску: У Лас-Вегасі відкрилася виставка споживчої електроніки CES.