В Одесі на ринку сталася стрілянина. Поліція затримала ще 13 учасників перестрілки в Броварах. Двоє чоловіків майже "продали" посаду голови Харківської ОДА за мільйон доларів. З 10 червня почнуть відкривати кінотеатри, санаторії, дитячі табори. Синоптики розповіли, коли в Україну прийде літо. Такими були головні новини вівторка, 2 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Стрілянина на ринку в Одесі

Вранці 2 червня на промтоварному ринку Одеси сталася стрілянина.

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Що відомо про стрілянину

Інцидент стався приблизно о 10:05 в павільйоні №4318, який орендує виходець з Близького Сходу.

Тоді у магазин прийшли приблизно 10 нападників . Вони були у масках і в капюшонах.

. Вони були у масках і в капюшонах. Чоловіки зайшли в магазин, пролунала стрілянина. Після цього нападники вибігли й заскочили в мікроавтобус.

Після цього Друга група людей намагалася перешкодити виїхати зловмисникам . Однак це не дало результату.

. Однак це не дало результату. Через деякий час друзі та партнери постраждалих почали бити скло в павільйоні №4520, але їх зупинили.

Постраждали двоє людей

Потерпілі – власники магазину сирійського походження. В одного з них – вогнепальне поранення, в іншого – ножове й травми голови.

сирійського походження. В одного з них – вогнепальне поранення, в іншого – ножове й травми голови. До слова, спершу бандити напали на чоловіка, який сидів в машині, припаркованій біля банку. Вони розбили скло авто, відібрали у громадянина сумку з майном і зникли на "Ауді" з номерами ВН6905IC.

Що кажуть у поліції

На території міста і в прилеглих районах області ввели спеціальний оперативний план "Перехоплення". На місці події працює слідчо-оперативна група та встановлює всі обставини події.

На місці події працює слідчо-оперативна група та встановлює всі обставини події. Поліцейські, які прибули на місце події, затримали 10 людей. Однак пошуки зловмисників ще тривають.

Однак пошуки зловмисників ще тривають. Наразі подію кваліфіковано за статтею про хуліганство.

Стрілянина на ринку в Одесі: дивіться відео

Нові затримані з перестрілки в Броварах

Поліція 2 червня затримала ще 13 людей, які брали участь у перестрілці в Броварах. Серед них – кримінальний авторитет.

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Учасників інциденту затримали у Києві, Броварах та Ірпені, повідомив у твіттері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Затримано ще 13 людей на чолі з кримінальним авторитетом "Віха" або "Журавель",

– написав Аваков.

За словами міністра, правоохоронці встановили, що затримані "виступили" з боку місцевих перевізників. Їм оголосили про підозру в бандитизмі та замаху на вбивство. Крім того, у зловмисників вилучили зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали 20 учасників стрілянини у Броварах.



Правоохоронці затримали ще 13 учасників стрілянини в Броварах / Твіттер Арсена Авакова

Стрілянина у Броварах: головне

Інцидент трапився вранці 29 травня 2020 року в місті Бровари, що на Київщині. У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей, які займаються пасажирськими перевезеннями.

що на Київщині. У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У результаті щонайменше троє людей були поранені.

Загалом поліція затримала 33 учасників інциденту. За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження .

інциденту. За фактом хуліганства відкрили . Крім того, 20 учасникам інциденту обрали запобіжний захід.

Важливо! Через перестрілку в Броварах та інші резонансні справи журналісти, активісти та політики почали вимагати відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про те, як до цього ставляться у "Слузі народу", читайте за посиланням.

"Продаж посад" у Харкові

У Харкові двоє киян намагалися "продати" посади голови Харківської облдержадміністрації та очільника обласної податкової. Про це повідомив чинний голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

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Махінатори вже прийшли за грошима

Ділки хотіли отримати за вже зайняту посаду очільника області 1 мільйон доларів, тобто понад 26 мільйонів гривень. Скільки просили за посаду голови обласної податкової, не уточнюється.

Фігурантів справи затримали, коли вони вже думали, що справа вдалася. Махінатори прийшли отримувати перший транш. Цей момент навіть зняли на відео.

Наразі правоохоронці проводять обшуки у справі в трьох областях: Харківській, Київській і Одеській. Зокрема, перевіряють місця проживання фігурантів та офісні приміщення.

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Відкриття кінотеатрів, санаторіїв, дитячих таборів

З 10 червня в Україні почнуть відкривати кінотеатри, санаторії, дитячі табори та інші установи, закриті через карантин.

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За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, перші культурні установи дозволять відкрити з 10 червня. Однак діятимуть певні обмеження. Зокрема, не більше 1 людини на 5 квадратних метрів.

Санаторії працюватимуть з 10 червня. А рішення щодо дитячих таборів планують ухвалити окремо. Причина – під час літнього відпочинку у дитячих таборах і санаторіях відбуваються спалахи кишкових інфекцій. Є ризик, що коронавірус об'єднається з інфекцією.

Які послаблення карантину стартували у червні

Послаблення впроваджують у тих областях, де дозволяє епідеміологічна ситуація.

З 1 червня Укрзалізниця відновила рух пасажирських потягів між областями та приміських електричок.

Дозволили відновити роботу спортзалів, фітнес-центрів та басейнів.

Можуть працювати пляжі та зони відпочинку.

Запрацювали дитсадки, школи, заклади професійної та вищої освіти (для випускників і абітурієнтів), ДЮСШ.

Відчинилися готелі.

Дозволили відвідувати кладовища.

Коли в Україні потепліє

За словами синоптиків, літо прийде в Україну вже 5 червня. Наразі панує циклон, який спричиняє інтенсивні опади в деяких регіонах, зокрема – в західних та північних.

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Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомив 24 каналу, що температура повітря з 5 по 15 червня коливатиметься від +23 до +28 градусів. Тобто температурний режим буде дійсно літній.

Яке літо чекає на українців: прогноз

Синоптики прогнозують, що влітку 2020 року спека чергуватиметься з потужними зливами.

Червень у 2020 році розпочався із дощів у більшості регіонів країни. Проте вже у середині місяця кількість опадів значно зменшиться.

у 2020 році розпочався із дощів у більшості регіонів країни. Проте вже у середині місяця кількість опадів значно зменшиться. У липні синоптики прогнозують теплу та суху погоду. Температура повітря підніматиметься вище +30 градусів.

синоптики прогнозують теплу та суху погоду. Температура повітря підніматиметься вище +30 градусів. Сильна спека у серпні різко змінюватиметься рясними дощами. Температура почне знижуватися лише під кінець місяця.

Торнадо у Донецькій області

31 травня на Донеччині, у Костянтинівському районі пронісся торнадо. Воронка швидко рухалася полем, однак не завдала збитків.

Відео з різних ракурсів поширення торнадо опублікував на своїй у фейсбуці синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич. За його словами, це класичний клиновидний торнадо.

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