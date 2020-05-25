Головні новини за 25 травня: поліцейські зґвалтували жінку в Кагарлику, Медведчук показав статки

У Кагарлику на Київщині двох працівників поліції підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки. Кум Путіна та один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 рік. У Києві напали на лікаря Національного інститут Анатолія Шудрака. У 2021 році Україна може перейти до накопичувальної пенсійної системи. Такими були головні новини 25 травня.

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Моторошне зґвалтування в Кагарлику

Співробітники департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київщина). Правоохоронців підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки. Вже відомо, що їх звільнили зі служби, а Державне бюро розслідувань уже затримало зловмисників.

Усі деталі інциденту Били і стріляли над головою: шокуючі деталі зґвалтування жінки поліцейськими

Зґвалтування могли скоїти ексначальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Інцидент трапився уночі проти 24 травня. А повідомила про нього у місцеву лікарню жінка. Вона заявила про побиття та зґвалтування. За її словами, до цього були причетними поліцейські.

Жінка переконує, що її викликали до відділення як свідка. Там до неї "правоохоронці" застосували тортури. Вони вдягнули на неї протигаз та кайданки. Оперуповноважений стріляв з табельної зброї у неї над головою, а потім декілька разів зґвалтував.

Крім неї, правоохоронці побили ще одного чоловіка, що був у відділенні. Йому вони також погрожували зґвалтуванням. Зокрема, ставили на колін та били по голові кийками, так само натягали противогаз і стріляли над головою. Тепер у потерпілого – переломи ребер і носа.

Наразі слідчі ДБР готують повідомлення про підозру затриманим. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Колишнім правоохоронцям інкримінують одразу три статті:

зґвалтування,

катування,



перевищення службових повноважень.

За це їм загрожує до 8 років за ґратами.

Дивіться відео сюжету 24 каналу про зґвалтування в місті Кагарлик

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За що живе Медведчук

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 рік. Заробив політик 61,6 мільйона гривень, більшість з яких отримав як зарплату або дивіденди від фірм, власницею яких є його дружина – Оксана Марченко.

Декларація Віктора Медведчука містить сотні позицій, тож ми вибрали лише найголовніше та найцікавіше.

Нерухомість і транспорт

6 ділянок землі є у Медведчука, 11 – у Марченко.

Оксана Марченко також має 3 будинки, тоді як її чоловік лише 2.

Транспортний автопарк родини: у Медведчука – вісім автомобілів марок BMW, Mercedes, Toyota, Renault та MAYBACH. У Марченко, звісно, більше – 11 машин.

Особливо цінне рухоме майно

Понад десять наручних годинників елітних брендів (як-от Rolex, Breguet, Vacheron Constantin) має Медведчук, і ще приблизно два десятки – його дружина Оксана Марченко.

У Оксани Марченко – сотні ювелірних виробів брендів Cartier, Dolce and Gabbana, Graff, Bulgari та інших.

Депутат задекларував чимало дорогого одягу, серед якого 17 костюмів, три кашемірових пальта Dolce and Gabbana, дві хутряні дублянки від Brioni та Lanvin, і, звісно, запонки з дорогоцінним камінням.

Перелічити одяг Оксани Марченко нереально. Відзначимо хіба 34 сукні Dolce and Gabbana.

З "хатнього" та повсякденного

Апарат вакуумного масажу LPG,

14 перських килимів і 10 італійських,

18 люстр і 7 антикварних годинників,

Меблі Provasi і Marge Garson.

Доходи Медведчука

У 2019 році загальна сума доходів нардепа – 61 мільйон 600 тисяч гривень. Що цікаво, зарплата з ВРУ там займає незначну частку.

Найбільше грошей Медведчуку принесла кіпрська компанія Ventolor Holding Limited:

33,4 мільйона гривень премії,

21,9 мільйона гривень винагороди.

А власницею фірми у цій же декларації вказана дружина політика – та ж Оксана Марченко.

І це не всі гроші, які надійшли Медведчуку від компаній Марченко:

Ще 4,8 мільйона гривень значаться як "зарплата" Медведчуку від фірми "Гармонія".

Оксана Марченко – власник 97 фірм

Оксана Марченко задекларувала 258,6 мільйона гривень дивідендів від кіпрської компанії Tumillon Investments LTD. Загалом, вона досить активна бізнеследі:

У декларації під пунктом "юридичні особи, трасти або інші утворення, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб'єкт декларування або члени його родини" в Оксани Марченко – 97 компаній .

. Причому зареєстровані вони у цілій низці країн: Україна, Росія, Кіпр, Віргінські острови, Маршалові острови, Болгарія, Сент-Кітс і Невіс, Велика Британія, Мальта.



Що задекларували Медведчук і його друдина Марченко / Інфографіка 24 каналу

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Напад на лікаря Інституту раку: деталі

Вранці 25 травня у Києві напали на лікаря Національного інституту раку Анатолія Шудрака. Невідомі вдарили його у голову, ймовірно, використовували кастет.

Перед головним входом напали на лікаря, мого заступника з хірургічної частини, доктора медичних наук, Заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолія Шудрака,

– розповів головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.

За його словами, цей інцидент нагадав йому напад на нього, який стався в березні.

"Без слів, удари зі спини, у голову, ймовірно, з використанням кастету. Та й замовники – ті ж самі", – зазначив він.

Безносенко додав, що комісія, в яку входить Шудрак, раніше зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 мільйонів гривень.

За словами головного лікаря, "кишенькового" директора вже немає для прикриття зловживань, тому недоброзичливці вдалися до методики 90-х.

У Голосіївському управлінні поліції у коментарі 24 каналу підтвердили напад на лікаря Інституту раку 1967 року народження.

За словами правоохоронців, невідомі напали на медика, коли він заходив у приміщення лікарні та вдарили його в обличчя, а потім і в потилицю.

Наразі потерпілого скерували на судово-медичну експертизу, аби визначити ступінь важкості тілесних ушкоджень. Слідство триває.

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Перехід до накопичувальної пенсійної системи: що це означає

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна може перейти до накопичувальної пенсійної системи вже у 2021 році. Накопичувальний рівень буде фінансуватися з уже чинних податків і не передбачатиме нових виплат для працівників.

Ми зараз готуємо законопроєкти. Не хочу здатися занадто оптимістичним, але до 1 січня 2021 року це цілком реально запровадити,

– заявив глава уряду.

На переконання прем'єра, накопичувальна пенсійна система – це єдиний шлях, аби майбутні пенсіонери отримували гідну пенсію, а бізнес не отримував додаткове податкове навантаження.

За його словами, зараз обговорюють такий варіант:

2% від нинішнього ЄСВ виділять в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини;

ще 2% візьмутт=ь з ПДФО", – розповів Денис Шмигаль.

Шмигаль додав, що 4% збір дозволить за нинішніх цін накопичити до виходу на пенсію 1 мільйон гривень.

ЄСВ – це єдиний соціальний внесок. Тобто саме та частка податків, яка йде на пенсії. У 2020 році його розмір – 22% від зарплати або щонайменше 918 гривень 6 копійок.



ПДФО – податок на доходи фізичних осіб. Це загальнодержавний податок, що стягується з доходів. Частка ПДФО коливається від 5% до 18% у залежності від видів доходу.

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Розваги Богдана з козлами

Андрія Богдана помітили у зоопарку, де він розважався з козлами. Ексголова ОПУ з тваринами обіймався, висаджував на спину свого собаку, тягнув за роги і навіть бив їх. Через таку поведінку у соцмережах припустили, що Богдан прийшов у зоопарк "під мухою". Водночас вчинок колишнього керівника президентського офісу викликав неабияке обурення з боку громадськості.

У мережі вже з’явилося відповідне відео. На опублікованих кадрах справді помітно, як Андрій Богдан вдарив тварину. Водночас він чомусь постійно посміхався.

Богдан і його неоднозначні дії щодо козлів у зоопарку: відео