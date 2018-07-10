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Головні новини 10 липня: кінець порятунку дітей у Таїланді, скандал зі "Слава Україні" триває

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Головні новини 10 липня в Україні та світі: врятовано всіх дітей у Таїланді, скандал зі "Слава Україні" набрав оберти
Головні новини 10 липня в Україні та світі: врятовано всіх дітей у Таїланді, скандал зі "Слава Україні" набрав оберти / Колаж 24 Каналу

У Таїланді завершилася операція з порятунку дітей із затопленої печери. Скандал зі "Слава Україні" у виконанні представників збірної Хорватії набрав неабиякі оберти. У Києві поховали батька Незалежності України Левка Лук’яненка. Такими були головні новини 10 липня в Україні та світі.

Порятунок дітей у Таїланді: все пройшло успішно

10 липня у Таїланді завершилася операція з порятунку дітей, які не могли вибратися із затопленої печери. У підсумку рятувальникам вдалося евакуювати усіх 12 хлопчиків і їхнього футбольного тренера.

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Зауважимо, що діти застрягли у печері, куди пішли на екскурсію, ще наприкінці червня. Рятувальники зі свого боку наголошували, що 10 липня – останній день, коли критично важливо витягнути їх звідти, бо в країні очікуються дощі, які могли б повністю затопити печеру.

Загалом операція із порятунку відбувалася у три етапи. У неділю, 8 липня, першими вивели найслабкіших хлопчиків, а останнім вийшов тренер.

Відомо, що під час евакуації з печери кожну дитину супроводжували два водолази. Наразі всіх потерпілих доправлять до лікарні.

Дивіться сюжет 24 каналу про перебіг операції у Таїланді

"Слава Україні" по-хорватськи

Після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2018 року колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!". Після цього ФІФА винесла попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все таки оштрафувала Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".

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До слова, Вукоєвіч наголосив, що він сам заплатить штраф, хоча раніше екс-радник міністра молоді та спорту України Ярослав Кучер повідомив про відкриття рахунку для збору коштів. Зголосився заплатити за Вукоєвіча і президент ФФУ Андрій Павелко, який навіть до ради прийшов у формі збірної Хорватії. 

"Не хочу нікого іншого втягувати в цю ситуацію. Хочу вирішити її сам. Я знаю, що нічого поганого сказати не хотів. У ФІФА до мене ніяких інших претензій немає. Дякую всім за підтримку", – зауважив Вукоєвіч. 

Тим часом, у Міністерстві закордонних справ вважають, що у ФІФА вчинили ганебно. 

"Заcуджуємо безпринципність ФІФА та безпідставні гоніння проти Вукоєвича та Віди. Це – ганебна неповага до мільйонів вболівальників з України, Хорватії, інших країн. ФІФА мала б проявити принциповість і не допомагати Кремлю відбілювати свій зруйнований імідж", – заявив політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.

Натомість міжнародна футбольна організація вирішила повторно розглянути інцидент з Відою за вигук "Слава Україні!", а все через те, що було опубліковано ще одне відео із захисником збірної Хорватії Домагоєм Відою, де він знову вітається патріотичним щодо України привітанням. 

Додамо, що 10 липня українські активісти зібралися під посольством Хорватії з вимогою не звільняти футболіста Огнєна Вукоєвіча за гасло "Слава Україні".

Сюжет 24 каналу про акцію під посольством Хорватії на підтримку Вукоєвіча

Левко Лук’яненко пішов у вічність

У вівторок, 10 липня, у клубі Кабінету міністрів України розпочалось прощання з українським дисидентом, Героєм України та автором Акту проголошення незалежності України Левком Лук'яненком.

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Так, під будинком уряду зібралося тисячі людей, аби попрощатися із Героєм України Левком Лук'яненком. Серед них присутні рідні та близькі, побратими, які разом із ним у 70-х роках сиділи у радянських в'язницях. Також прийшли люди, які разом з ним у 1991 році піднімали прапор України та проголошували незалежність.

Київ, Лук'яненко, похорон, прощання, Київ
Київ провів у останню путь Лук'яненка 

Після того, як завершилася церемонія прощання, процесія відправилась у Володимирський собор. На відспівування прийшли Президент України Петро Порошенко з дружиною.

Поховали ж Левка Григоровича на Байковому кладовищі.

Київ, Лук'яненко, похорон, прощання, Київ
Лук'яненка поховали на Байковому кладовищі у Києві 

Як прощалися та ховали Левка Лук'яненка у Києві: відео 

 

Теги: Новини України Хорватія Левко Лук'яненко Діти Таїланд Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами Новини політики
Джерело: 24 канал
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