Головні новини 23 січня: Росія зробила обурливу пропозицію Україні, Олімпіада – близько

У Росії заявили, що внески до Ради Європи, замість них, має сплачувати Україна, у Національній філармонії України відбулася урочиста церемонія проводів олімпійської збірної команди України до південнокорейського Пхьончхану, Президент України Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів ЦВК. Такими були головні новини 23 січня в Україні та світі.

Гроші Росії та Рада Європи

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив про те, що Росія все ще повинна виплачувати свої внески у ПАРЄ. За його словами, не можна бути членом Ради Європи частково, Росія повинна сплатити свої внески, як і усі інші держави.

У Кремлі на це відповіли, що робити цього не будуть, допоки права Росії у ПАРЄ не відновлять.

"В Раді Європи чекають у лютому на черговий внесок Росії. Але поки права Росії в ПАРЄ не відновлено, внеску не буде. Нехай за нас це робить Україна", – наголосив російський сенатор Олексій Пушков.

В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 січня 2018 р.

Згодом міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, який очолює Кабінет міністрів Ради Європи, назвав точну суму боргу, який досі не сплатила Російська Федерація.

У 2017 році Росія недоплатила до бюджету Ради Європи 22 мільйони 300 тисяч євро. Це рішення ставить під загрозу нормальну роботу організації. Рішення турецької влади вийти з числа великих платників веде також до втрати 20 мільйонів євро. Це, звичайно, негативно позначиться на оперативних можливостях організації,

– зазначив політик.

За його словами, якщо Росія й надалі буде утримуватися від сплати внесків у 2018 році, це абсолютно очевидно негативним чином позначиться на загальній роботі організації, оскільки це буде дорівнювати втрати 33,8 мільйона євро з бюджету.

Читайте також: Депутати хочуть скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Пункт призначення – Пхьончхан-2018

Українські спортсмени уже вибороли 32 ліцензії для участі в Олімпіаді-2018. Станом на 23 січня Україна буде представленою у таких видах спорту: біатлон, скелетон, санний спорт, фігурне катання, гірськолижний спорт, лижні гонки, фристайл, лижне двоборство та сноубординг.

Маємо гарну звістку. Вже 32 ліцензії на участь у зимовій Олімпіаді в Кореї здобули наші спортсмени. Українська нація, наразі, буде представлена у 9 видах: біатлон, скелетон, санний спорт, фігурне катання, гірськолижний спорт, лижні гонки, фристайл, лижне двоборство, сноубординг. pic.twitter.com/XxLH3DTKJq — Ihor Zhdanov (@IhorZdanov) 23 січня 2018 р.

Крім того, вже з'явилися перші фото форми олімпійської збірної України. Зокрема, перед виїздом нове екіпірування приміряли саночники.

Форма – дуже гарна, зручна, з гордістю в ній будемо презентувати країну. Форма на Олімпіаду-2014 була красивою, але ця – просто вау! Весь одяг – стильний, красивий, тож будемо модними на цих Іграх. Національний олімпійський комітет і фірма PEAK забезпечили спортсменів всім необхідним, всього вдосталь і на всі випадки життя,

– підкреслив дебютант майбутніх Ігор-2018 Антон Дукач.



Форма олімпійської збірної України на Іграх у Пхьончхані

А тим часом у Росії тривають проблеми з цьогорічною Олімпіадою. Тепер дісталося лідеру збірної нашої сусідки з біатлону Антону Шипуліну. Річ у тім, що МОК не допустив його до участі в Іграх, хоча раніше до спортсмена не було жодних претензій з боку представників антидопінгового агентства.

Додамо, що окрім Шипуліна, до участі в Олімпіаді-2018 не допустили ще двох російських біатлоністів – Алєксєя Волкова та Євгенія Гаранічєва.

Згодом російські ЗМІ поширили інформацію, що біатлоністи з РФ є готовими взагалі відмовитися від участі в Олімпійських іграх-2018. Зазначається, що спортсмени можуть відмовитися від участі у змаганнях у тому випадку, якщо переговори СБР з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) щодо тих атлетів, які не були допущені до Олімпіади-2018, не приведуть до жодного результату.

Читайте також: Зимова Олімпіада-2018: розклад змагань

Нові члени ЦВК

23 січня Президент України Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Крім того, він підписав лист про звільнення з посади чинних членів ЦВК, бо термін їхніх повноважень вже давно збіг.

За його словами, питання нового складу ЦВК обговорюється вже давно, "але процес підбору кандидатів затягнувся".

"Сьогодні я радий, що нарешті всі фракції, внесли кандидатури, які відповідають всім критеріям. Я їх включив до складу подання", – підкреслив політик.

Згодом з'явивлася інформація, кого президент планує призначити – у списку 13 прізвищ. Згідно з поданням до Верховної Ради, "Блок Петра Порошенка" має 5 місць у складі ЦВК, "Народний фронт" – 3, решта фракцій – по одному. Немає місця лише "Батьківщина".

Список кандидатів у члени ЦВК: Алла Басалаєва ("Відродження"), Ірина Єфремова ("Народний фронт"), Наталія Бернацька (до заміжжя Севастьянова, "Народний фронт"), Світлана Кустова ("БПП"), Михайло Вербенський ("БПП"), Ольга Лотюк ("БПП"), Віталій Плукар ("БПП"), Леонтій Шипілов ("Народний фронт"), Ольга Желтова ("БПП"), Надія Синиця, Тетяна Юзькова ("Радикальна партія"), Тетяна Сліпачук ("Воля народу"), Євген Радченко ("Самопоміч").

Читайте також: Оскар-2018: список номінантів на премію

До слова, наразі ще немає рішення, хто стане головою ЦВК. Проте джерела найбільш імовірними кандидатами на посаду називають Ольгу Желтову ("БПП") або Світлану Кустову ("БПП").