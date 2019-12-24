Головні новини 24 грудня: Кузьменко залишається під вартою, тарифи на опалення знизяться

Суд залишив Юлію Кузьменко – одну з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, під вартою. Уряд схвалив рішення, що дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Володимир Зеленський звільнив голів Львівської та Закарпатської ОДА. 45 випадків кнопкодавства у 15 народних депутатів Верховної Ради. Такими були головні новини вівторка, 24 грудня.

Найголовніші новини за вівторок, 24 грудня, в Україні та світі:

Кузьменко під вартою

До теми: Це моя близька людина: адвокат Юлії Кузьменко пояснив, чому розплакався у суді – відео

Суд розглянув апеляцію на запобіжний захід Юлії Кузьменко – одній з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Так, суд ухвалив залишити її під вартою. Після оголошення рішення судді мовчки вийшли із залу засідань під крики: "Ганьба".



Юлія Кузьменко залишається під вартою / фото Цензор

Кузьменко хотіли взяти на поруки понад 50 осіб, серед яких ветерани АТО, волонтери та депутати. Водночас, суд вирішив інакше.

Адвокат Владислав Добош, який захищає Юлію Кузьменко, пояснив, чому так емоційно відреагував на рішення суду залишити підзахисну під вартою. Зокрема, він жбурнув стільця та розплакався після оголошення вироку.

Після засідання суду адвокат заявив журналістам, що Юлія Кузьменко – близька для нього людина, а рішення суддів є несправедливим.

Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Шеремета, пояснив, чому плакав у суді та кидався стільцями pic.twitter.com/EHmczIZ66C — hromadske (@HromadskeUA) December 24, 2019

У чому саме підозрюють Кузьменко

Волонтерку, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко затримали 12 грудня, а наступного дня суд взяв її під варту до 8 лютого. Слідство вважає, що саме вона прикріплювала вибухівку до авто Шеремета. Окрім того, за версією слідства, Кузьменко планувала здійснити замах на військову волонтерку Марусю Звіробій.

Кого ще підозрюють у вбивстві Шеремета

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

– бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці. Після розгляду апеляції суд залишив чинним цей запобіжний захід.

– ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці. Після розгляду апеляції суд залишив чинним цей запобіжний захід. Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".

– ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.



Підозрювані у справі про вбивство Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Тарифи на тепло зменшаться

Актуально: Суми в платіжці за тепло знизяться на 30%: Зеленський вимагає зменшення плати за всі компослуги

Уряд схвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 24 грудня на Раді розвитку громад і територій звернувся до міських голів та органів місцевого самоврядування з вимогою, аби вони провели відповідні перерахунки.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає від Кабміну рішення про конкретні дати та суми, на які у населення зменшаться платіжки за інші комунальні послуги.

Глава держави також зажадав від уряду зменшення сум у платіжках за решту комунальних послуг. Він нагадав, що українцям постійно нагадують про те, що комунальні послуги – це товар, за який треба платити справедливу ціну, що не можна втручатися в роботу регулятора.

Дивіться відео з засідання Ради розвитку громад і територій за участю Зеленського:

Зеленський звільняє голів ОДА

Зверніть увагу! З Кабміну можуть звільнити кількох міністрів, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити голів Львівської та Закарпатської облдержадміністрацій – Маркіяна Мальського та Ігоря Бондаренка.

Таку заяву президент зробив на зустрічі Ради розвитку громад і територій. Захід проходив під його головуванням.

Як зауважив Зеленский, він, як і обіцяв, разом із командою наприкінці року почав оцінку роботи кожного з голів ОДА. Зауважимо, що дехто з них пропрацював лише 3 – 4 місяці. За словами, президента передусім оцінювали результати.

Водночас, звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади голови Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський повідомив, що повертається до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.

Що відомо про Маркіяна Мальського

Його Зеленський особисто представив головою Львівської ОДА на початку липня. Тоді Мальський зауважив, що пропозиція йому очолити Львівську ОДА була певною несподіванкою, оскільки планував займатися іншою діяльністю.

Народився він у 1984 році. Закінчив юридичний і факультет міжнародних відносин Львівського національного університету, а також Київський національний університет імені Шевченка, Інститут Світової Торгівлі у Швейцарії та Стокгольмський Університет у Швеції. Також він має ступінь кандидата юридичних наук.

До того, як очолити Львівську ОДА, він був адвокатом і керівником Західноукраїнської філії адвокатського об’єднання Arzinger. Спеціалізувався на наданні юридичної підтримки в інвестиційних проєктах, а також вирішенні спорів. Раніше він ще працював юристом в групі міжнародного арбітражу в компанії Freshfields Bruckhaus Deringer у Парижі.

Після Революції гідності Мальський виграв у публічному конкурсі на посаду начальника ДФС у Львівській області, але відмовився її обійняти. Причиною відмови вказав "розбіжність у баченні розвитку та цілей служби після співбесіди з Романом Насіровим".

Крім того, з жовтня 2016 року він був Почесним консулом Австрії у Львові.

За версією журналу "Новое время", у 2019 році у рейтингу найвпливовіших людей Львівщини Маркіян Мальський посів 11 сходинку.

Серед гучних подій, які відбулася за його каденції, відзначимо силовий розгін мітингувальників у Соснівці на Львівщині. Активісти помітили вагони з вугіллям із написом "Росийские Железные Дороги" та переконували, що це російське вугілля, і воно, замість українського, піде на теплові електростанції регіону. Тому почали їх блокувати. Сам Мальський говорив, що законних підстав для того, що не допускати російське вугілля на територію України немає.

Детальніше! Чому активісти почали блокувати вагони з російським вугіллям на Львівщині

Що відомо про Ігоря Бондаренка

Ігоря Бондаренка Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА також у липні. Тоді на нього покладали вирішення проблем з митницею.

Бондаренко народився у 1964 році в Євпаторії. Останнім часом жив у Мукачеві, де займався бізнесом, зокрема був власником кондитерських. За даними ЗМІ, раніше був військовим.

Має непогані статки: земельна ділянка у Лісарні на Мукачівщині, три квартири в Мукачеві (103, 139 і 92 квадратних метри відповідно), а також нежитлове приміщення на 15,7 квадратних метрів у тому ж місті. Також володіє земельною ділянкою, нежитловим приміщенням і ще однією квартирою в Мукачеві володіє його дружина Ірина.

За версією ЗМІ, він опинився на останньому місці за результатами роботи серед голів областей. Так, за час його правління на Закарпатті погіршилася динаміка капітальних інвестицій на понад 15% порівняно з минулим роком. Експорт товарів і послуг скоротився більше ніж на 8%.

Крім того, Бондаренко так і не зумів вирішити проблему з контрабандою на митниці. Доливає олії у вогонь й угорське питання. Зокрема, нещодавно він назвав угорців Закарпаття українцями угорського походження, і ті на нього образилися. Зауважимо, що Україна та Угорщина мають дуже напружені взаємини через угорську національну меншину на Закарпатті.

Кнопкодавство в Раді

До теми: Рада схвалила закон про кнопкодавство: що загрожує нардепам-порушникам

45 випадків кнопкодавства у 15 народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання – і це тільки те, що вдалося зафіксувати журналістам у 2019 році.

Кнопкодавство нардепів стосувалося щонайменше восьми законопроєктів, а також процедурних питань та навіть просто реєстрації на участь у засіданні.

"Рейтинг" кнопкодавів

Особливо кнопкодавством "відзначилася" фракція "Опозиційної платформи – За життя". Депутати ОПЗЖ голосували не за себе 27 разів. Четверо депутатів з групи "Довіра" кнопкодавили вісім разів.

Перша п'ятірка "лідерів" кнопкодавства нової Ради:

9 випадків. Найбільше порушень процедури голосування мав депутат Володимир Кальцев з ОПЗЖ.

8 випадків. Позафракційний Муса Магомедов.

4 випадки. Андрій Іванчук з "Довіри" та Михайло Макаренко з ОПЗЖ.

3 випадки. Микола Скорик, Григорій Суркіс, Сергій Ларін та Віктор Чорний (усі з ОПЗЖ).

2 випадки. Василь Петьовка з "Довіри".



Депутати, що кнопкодавили найбільше / Інфографіка 24 канал

За які закони кнопкодавили депутати

8 порушень стосувалися законопроєкту 2116 "Про Державне бюро розслідувань".

Також 8 – законопроєкту 2299 про вдосконалення вищої освіти.

7 кнопкодавств було за законопроєкт 2490-1 щодо енергетики та комунальних послуг.

Нагадаємо: Нардепи від ОПЗЖ придумали оригінальний пристрій для кнопкодавства: відео

Чи припиниться кнопкодавство у 2020 році

У Конституції України записано, що депутати голосувати повинні особисто. Однак досі жодних санкцій для порушників у законодавстві не було. Верховна Рада 19 грудня прийняла законопроєкт 2148, який нарешті криміналізує кнопкодавство.

До слова, журналісти матимуть право повідомляти про виявлені факти кнопкодавства до апарату Ради.

Конституційний Суд також розгляне законопроєкт 1027, ініційований президентом Зеленським. Він передбачає позбавлення депутата мандату за кнопкодавство. Причому порушником буде й той, хто дозволив голосувати за себе.

Цікавинка: лише в один день 18 грудня зафіксували 20 фактів кнопкодавства.