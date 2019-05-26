Головні новини 26 травня: Зеленський про затримання у Рівному та інцидент з "мостом Кличка"

Президент Володимир Зеленський прокоментував затримання активістів у Рівному. На другий день після відкриття скляна вставка "мосту Кличка" вкрилася тріщинами. У Росії зробили зухвалу заяву про звільнення з полону українських моряків. Такими були головні новини 26 травня в Україні та світі.

Реакція Зеленського на затримання активістів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох активістів, які вийшли у центр Рівного з плакатами про "імпічмент президента". Гарант закликав правоохоронців не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок.

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25 травня у центрі Рівного поліція затримала двох молодих людей, які вийшли на одиночний мітинг із плакатами, на яких писало: "Імпічмент президенту" і "Не кумовство, а по-братськи". За словами правоохоронців, вони робили це несанкціоновано, бо не подали заздалегідь відповідної заявки.

Тому у поліції склали на протестувальників у присутності матері дівчини адмінпротоколи за порушення порядку і організації проведення мітингів. Крім того, оскільки учасниця мітингу неповнолітня, на її матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

Зеленський повідомив, що через дії поліції у правоохоронних органах проведуть службову перевірку інциденту.

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З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше,

– наголосив Зеленський

Також, президент звернувся до поліцейських, аби ті не затримували політичних активістів та підкреслив, що "не боїться критики".

Згодом під постом гаранта з'явився коментар самої затриманої, у якому вона зазначила, що її "жорстоко затримали".



Затримана Дар'я Коц відреагувала на коментар Зеленського

Інцидент з "мостом Кличка"

На пішохідно-велосипедному мосту в Києві, який тільки 25 травня урочисто відкрив мер Києва Віталій Кличко з братом Володимиром, тріснула скляна вставка. Сталося це після того, як група невідомих активно на ньому пострибала. За іншою версією – у міст стріляли.

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До речі "флешмоб" зі стрибками на відкритті мосту розпочав сам міський голова столиці Віталій Кличко. Таким чином він вирішив продемонструвати журналістам, що скло є міцним, а міст – безпечним.

Скло мосту втримує навантаження понад 1000 кілограмів на 1 квадратний метр. Ось він витримує мою вагу, яка становить понад 110 кілограмів,

– сказав мер Києва та разом із братом продемонстрував міцність мосту, пострибавши на ньому.

При цьому скло, на якому він стрибав, Кличко пообіцяв замінити, бо всередині якимось чином з’явилась вода.



Брати Клички 25 травня на відкритті пострибали на скляній вставці мосту// 24 канал

Водночас, у Facebook-спільноті "Типичный Киев" повідомляють, що у скло мосту стріляв невідомий чоловік. Він начебто хотів перевірити його на міцність.

Фото тріснутого скла "мосту Кличка" розлетілося мережею.







На "мосту Кличка" тріснуло скло// фото – Віталій Кальний

Що відомо про "міст Кличка"? Він з'єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".



Його протяжність становить 210 метрів, а висота – 22 метри. Ширина переправи відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

Тріснуте скло оточили представники Муніципальної варти та не підпускають туди відвідувачів. Окрім того, вони відтіснили людей до початку самої переправи. Пошкодження трапилось близько 15:00 26 травня. За деякий час рух мостом відновили.

На інцидент відреагували на офіційній сторінці мосту у Facebook.



На тріснуте скло відреагували і на офіційній сторінці мосту

Не забарився з коментарем і міський голова Києва Віталії Кличко. Він зазначив, що основна версія інциденту – акт вандалізму. Мовляв, скло за своїми характеристиками дуже міцне. І навіть попри те, що за два дні з моменту відкриття прогулятись пішохідним мостом прийшли тисячі людей, просто так він луснути не міг.

Сказати, що я збентежено злий – це нічого не сказати! Я знаю, що є багато недоброзичливців того, що в Києві відбуваються позитивні зміни. Але такі диверсії – це кримінал. І будуть мати жорстку відповідь,

– написав гнівний пост очільник міста.

Він додав, що вже звернувся з цього приводу до правоохоронних органів.

Зухвала заява Кремля щодо полонених моряків

Російські чиновники зухвало прокоментували рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН з вимогою до Росії звільнити моряків ВМС ЗСУ, заявивши, що не збираються його виконувати і відпускати українців.

25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. У рішенні наголошується, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті", тому існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.

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Так званий депутат Держдуми РФ від окупованого Криму Руслан Бальбек сказав, що це рішення Міжнародного трибуналу ООН нічого не варте, пишуть росЗМІ.

Якщо суддя високої кваліфікації Міжнародного трибуналу заплутався в паперах і не бачить нічого, крім звинувачень на адресу Росії, для нас його слова і вироки ні гроша не варті,

– заявив Бальбек.

Представника окупантів підтримав і керівник робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному "представництві Криму" при президенті Росії Олександр Молохов. За його словами, морський трибунал в Гамбурзі нібито не має права вимагати від РФ звільнення українських військових моряків і повернення кораблів затриманих в Чорному морі, тому рішення не потрібно виконувати.

Молохов пояснив свою точку зору тим, що українські моряки нібито були затримані в Керченській протоці "за порушення держкордону РФ".

Водночас, голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас сказав, що рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права "через інцидент в Керченській протоці" нібито не належить до юрисдикції цього суду і не може бути визнано.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Міжнародний трибунал ООН взагалі не мав права розглядати цей "інцидент" та вимагати звільнення українських моряків.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових під час виходу з Керченської протоки, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".



Росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

Ryanair запустив українську версію сайту

Лоукост-компанія Ryanair нарешті відкрила повноцінну україномовну версію сайту. Раніше компанія відкрила польоти із Харкова й Одеси, а також збільшила частоту рейсів на низці маршрутів у Києві.

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Зазначимо, що Ryanair – це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія з Ірландії. Вона існує з 1985 року, а з 1995 – повністю сконцентрувалася на концепції дешевих авіаліній. З того ж року компанія обмежила парк літаків та закрила нерентабельні маршрути.

Лоукост Ryanair мав зайти в Україну з жовтня 2017 року, проте літаки компанії почали здійснювати польоти звідси у 2018 році.

Тепер же офіційний сайт популярного лоукостера доступний українською мовою. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Тепер планувати подорож до ЄС стане ще комфортніше. Українська мова – це не лише гарно, але й зручно. Дякуємо команді Ryanair!

– зазначив він.