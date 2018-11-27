"Готуємось до війни": у Росії батьки учнів обурені шкільними завданнями

У Росії у Санкт-Петербурзі учням четвертих класів задали незвичне домашнє завдання. Школярі вчилися писати листа батькові на фронт.

Про це повідомляє live journal.

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Мати однієї учениці, науковий співробітник Російського інституту історії мистецтв Ольга Федорченко написала, що таке завдання є в підручнику для четвертокласників. Ольга додала, що завдання викликало у неї стан, при якому "ненормативна лексика дуже хотіла зірватися з губ".

Жінка почула плач дитини, коли дівчинка намагалася виконати "домашнє завдання".

Я пішла з'ясовувати, в чому справа. Виявилося, дано завдання: написати листа батькові на фронт... Це що, ми готуємося до війни?! Робимо заготовки листів рідним?! Навіщо писати нехай навіть уявний лист батькові на фронт?

– обурилася мати Ольга Федорченко.



Домашнє завдання для учнів 4 класу у Росії/ Фото: live journal

Як з'ясувалося, таке завдання справді є в творчому зошиті "Просвещение". Автор посібника, до якого додається зошит, – педагог Тетяна Коті.



Творчий зошит до підручника "Літературне читання. 4 клас"

Варто додати, що до завдання також пропонують використовувати слова і вирази зі "словникової коробки": "Здрастуй", "Дорогий", "Коханий мій", "Я за тобою дуже сумую", "Як там на фронті", "Я допомагаю мамі", "Я тебе дуже-дуже чекаю", "Повертайся з перемогою", "До побачення", "Міцно тебе цілую", "Твій син/дочка".