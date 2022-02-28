Як повідомляє ДСНС, руйнацій зазнали верхні поверхи 2 житлових 16-поверхових будинків на вулиці Кільцевій у Харкові.

Важливо Окупанти вбивають тільки цивільних: головне про обстріл мирних жителів Харкова 28 лютого

З двох будинків було евакуйовано 35 осіб, 8 людей постраждали. До евакуації залучалили 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 рятувальників.



Наслідки обстрілу Харкова 28 лютого / фото: ДСНС

За даними мера Харкова Ігоя Терехова, обстріли у місті тривають і зараз. Загалом внаслідок нищівного обстрілу Харкова 28 лютого зруйновано 87 будинків. Окупант гатив "Градами" по мирному населенню. Харківська міськрада повідомляє про 9 загиблих та 37 поранених, але ці цифри можуть зрости.

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