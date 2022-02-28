Как сообщает ГСЧС, разрушениям подверглись верхние этажи 2 жилых 16-этажных домов на улице Кольцевой в Харькове.

Важно Оккупанты убивают только гражданских: главное об обстреле мирных жителей Харькова 28 февраля

Из двух домов было эвакуировано 35 человек, 8 человек пострадали. К эвакуации привлекали 8 единиц пожарно-спасательной техники и 40 спасателей.

Последствия обстрела Харькова 28 февраля / фото: ГСЧС

По данным мэра Харькова Игоя Терехова, обстрелы в городе продолжаются и сейчас. Всего в результате сокрушительного обстрела Харькова 28 февраля разрушены 87 домов. Оккупант бил "Градами" по мирному населению. Харьковский горсовет сообщает о 9 погибших и 37 раненых, но эти цифры могут возрасти.

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