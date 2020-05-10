Де в Києві можна здати використані маски та рукавички: список адрес
У Києві можна викинути маски та рукавички у спеціальні контейнери. Після збору засоби захисту утилізовуватимуть.
Спочатку контейнери для утилізації засобів індивідуального захисту планували встановити лише в 10 місцях у Києві, проте згодом ця кількість збільшили до 14. Про це повідомив депутат Київради Костянтин Яловий у фейсбуці.
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Після наповнення контейнерів їх герметично упакує і вивезе спеціалізоване підприємство, що має відповідну ліцензію. Контейнери разом з вмістом будуть безпечно утилізовані при високих температурах,
– розповів Яловий.
Маски та рукавички можна здати в супермаркетах Billa та METRO.
Контейнери у магазинах Billa за адресою:
- вулиця Гришко, 3;
- проспект Маяковського, 85;
- Бессарабська площа, 2;
- вулиця Тростянецька, 1-а;
- Дарницька площа, 1;
- Повітрофлотський проспект, 56-а;
- вулиця Голосіївська, 13-а;
- Майдан Незалежності, ТЦ "Глобус";
- вулиця Велика Васильківська (Червоноармійська), 100;
- вулиця Попудренка, 40.
Контейнери у магазинах METRO за адресою:
- проспект Григоренко, 43;
- Кільцева дорога, 1-в;
- проспект С. Бандери, 26-в;
- вулиця С. Лифаря, 2-а.
Як утилізовувати засоби захисту?Такі відходи мають спалюватись при високих температурах, адже вірус виживає на різних поверхнях.
На спеціальних станціях герметично запаковані пакети з масками, одягом, рукавичками, шприцами та біологічними відходами кидають у пічку. Пічка виконує дві функції: спалення та знешкодження небезпечних викидів в атмосферу.
Як правильно використовувати захисну маску / Інфографіка 24 каналу