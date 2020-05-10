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Де в Києві можна здати використані маски та рукавички: список адрес

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Де в Києві здати використані маски та рукавички – список адрес
У Києві маски і рукавички можна викинути у спеціальні контейнери / Одесская жизнь

У Києві можна викинути маски та рукавички у спеціальні контейнери. Після збору засоби захисту утилізовуватимуть.

Спочатку контейнери для утилізації засобів індивідуального захисту планували встановити лише в 10 місцях у Києві, проте згодом ця кількість збільшили до 14. Про це повідомив депутат Київради Костянтин Яловий у фейсбуці.

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Після наповнення контейнерів їх герметично упакує і вивезе спеціалізоване підприємство, що має відповідну ліцензію. Контейнери разом з вмістом будуть безпечно утилізовані при високих температурах,
– розповів Яловий.

Маски та рукавички можна здати в супермаркетах Billa та METRO.

Контейнери у магазинах Billa за адресою:

  • вулиця Гришко, 3;
  • проспект Маяковського, 85;
  • Бессарабська площа, 2;
  • вулиця Тростянецька, 1-а;
  • Дарницька площа, 1;
  • Повітрофлотський проспект, 56-а;
  • вулиця Голосіївська, 13-а;
  • Майдан Незалежності, ТЦ "Глобус";
  • вулиця Велика Васильківська (Червоноармійська), 100;
  • вулиця Попудренка, 40.

Контейнери у магазинах METRO за адресою:

  • проспект Григоренко, 43;
  • Кільцева дорога, 1-в;
  • проспект С. Бандери, 26-в;
  • вулиця С. Лифаря, 2-а.

Як утилізовувати засоби захисту?Такі відходи мають спалюватись при високих температурах, адже вірус виживає на різних поверхнях.
На спеціальних станціях герметично запаковані пакети з масками, одягом, рукавичками, шприцами та біологічними відходами кидають у пічку. Пічка виконує дві функції: спалення та знешкодження небезпечних викидів в атмосферу.

як використовувати маску
Як правильно використовувати захисну маску / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини Києва Новини України Гігієна Медицина Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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