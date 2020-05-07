Спалюють при температурі 1000 градусів, – Кличко про утилізацію медичних відходів
Медичні відходи є одними з найнебезпечніших, вони містять патогени, токсичні речовини, що можуть викликати інфекційні, неінфекційні хвороби, та забруднюють навколишнє середовище. Тому у Києві усі медичні відходи утилізують за рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я.
Про це на брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко.
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За його словами, їх сортують в спеціальні місткості, спалюють з дотриманням всіх норм.
Він наголосив, що використані медичні маски та рукавички потрібно складати в окремі пакети та викидати тільки в сміттєві баки.
Далі ці пакети відбирають для подальшого спалювання. Це роблять в печі при температурі 1000 градусів, шлак видаляють, дим очищують до встановленої норми,
– розповів Кличко.
Брифінг Віталія Кличка: відео
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