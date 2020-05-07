Спалюють при температурі 1000 градусів, – Кличко про утилізацію медичних відходів

Медичні відходи є одними з найнебезпечніших, вони містять патогени, токсичні речовини, що можуть викликати інфекційні, неінфекційні хвороби, та забруднюють навколишнє середовище. Тому у Києві усі медичні відходи утилізують за рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я.

Про це на брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

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За його словами, їх сортують в спеціальні місткості, спалюють з дотриманням всіх норм.

Віталій Кличко “Тільки так можна знешкодити інфекцію. Одноразові маски та рукавички, якими користуються мешканці Києва, назвати медичними відходами не можна, але викидати на вулицю теж заборонено, бо це наносить шкоду екології”.

Він наголосив, що використані медичні маски та рукавички потрібно складати в окремі пакети та викидати тільки в сміттєві баки.

Далі ці пакети відбирають для подальшого спалювання. Це роблять в печі при температурі 1000 градусів, шлак видаляють, дим очищують до встановленої норми,

– розповів Кличко.

Брифінг Віталія Кличка: відео



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

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