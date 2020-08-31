Верховний суд своїм рішенням повернув вулиці у Херсоні, яку раніше перейменували на честь активістки Катерини Гандзюк, стару назву. Тепер вона називається Лютеранська.

Відповідне рішення Верховний суд ухвалив 31 серпня. Про це заявив адвокат Масі Найєм.

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Цю інформацію підтвердив Дмитро Ільченко, який є адвокатом Владислава Мангера. Саме Мангера підозрюють в організації нападу на Гандзюк.

За словами Ільченка, перейменування вулиці Лютеранська на вулицю Катерини Гандзюк визнано незаконним. Вулиці повернули її колишню назву – Лютеранська.

Рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Вулиця імені Катерини Гандзюк до та після / Фото Мусі Найєма

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