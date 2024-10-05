Як пише Real Simple, хоч його часто асоціюється з весняним роботами, не менш важливо робити це і восени. Що ж таке мульчування та чим воно корисне для саду, розповідаємо далі.

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Що таке мульчування

Мульчування – це покривання обробленого ґрунту шаром пухких, вологозберігаючих матеріалів, до прикладу соломою, компостом, подрібненою корою, скошеною травою, тирсою.

Мульчування проводять наприкінці весни, на початку літа чи восени. Земля до початку робіт має бути достатньо зволожена та прогріта. Технологію застосовують для різних сільськогосподарських культур, таких як овочі, ягоди та фруктові дерева, а також для декоративних чи садових рослин.

Як виглядає мульчування: дивіться відео

Чим корисне мульчування

Такий аграрний прийом допомагає пригнічувати зростання бур’янів і покращує якість землі. Весняне мульчування запобігає перегріву та пересиханню коріння рослин влітку, а осіннє захищає кореневу систему від промерзання взимку. Крім цього, воно має ще низку переваг:

Зменшує потребу в поливі.

Мульчування допомагає зберегти вологу навколо кореневої системи під час повільного росту рослин.

Допомагає зменшити ерозію ґрунту.

Дощ, вітер і бурі можуть зрушити весь верхній шар ґрунту, що може позбавити рослини багатьох поживних речовин. Мульчування ж зменшує наслідки таких погодних умов.

Живить рослини взимку.

Якщо ви використовуєте солому, подрібнене листя, хвою або кору, вони поступово виділять корисні речовини в ґрунт, які допоможуть живитися рослинам протягом усього року.

Надає саду доглянутого вигляду взимку.

Восени та взимку сади можуть виглядати досить похмуро. Мульчування ж додає їм привабливості. Це чудовий спосіб візуально вирівняти грядки, на яких можуть бути ями та порожні місця від ще нещодавно зелених рослин.