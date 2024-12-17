Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, саме це сталося з Медіною Колаку, яка опублікувала у тікток відео про перетворення своїх вхідних дверей. Що стало причиною суперечок довкола її ремонту, розповідаємо далі.

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Як жінка змінила свої двері

Медіна поділилася відео, у якому вона показує перетворення своїх вхідних дверей за допомогою вітражної плівки. Ролик жінки швидко став популярним, зібравши понад 54,8 мільйона переглядів. Попри такий успіх, глядачі розділилися у своїх думках: одні захоплювалися її креативністю, інші не стримували критики.

У відео Медіна іронічно відповідає на жорсткі коментарі, наприклад, на зауваження, що її двері виглядають "огидно".

Мені так подобається, і саме тут це залишиться,

– впевнено заявляє жінка у відповідь на критику.

Як виглядають суперечливі двері: дивіться відео

Медіна розповідає, що ідея оновлення дверей виникла як частина бюджетного проєкту зі створення затишної атмосфери у будинку.

Оскільки ми плануємо повністю перебудувати цю частину через кілька років, я хотіла зробити її більш домашньою вже зараз,

– поділилася вона.

Вітражна плівка була обрана не лише через її красу, а й через функціональність – вона забезпечує приватність, не блокуючи природне освітлення.

Це просте невелике оновлення своїми руками, яке справляє великий вплив як візуально, так і функціонально,

– пояснила Медіна.

Проєкт жінки викликав хвилю коментарів. Деякі критикували двері, порівнюючи їх із церковними вікнами чи елементами з готичних фільмів жахів. Інші висловлювали підтримку, наголошуючи на креативності та унікальності дизайну.

Медіна ж каже, що її мета – створення продуманого й автентичного простору, який відображає її особистість.

Наші домівки мають бути не просто місцем, де ми живемо, а відображенням того, ким ми є,

– зазначила вона.

Вона також торкнулася суспільних норм, пояснюючи, що люди часто відчувають дискомфорт, коли бачать щось, що виходить за межі традиційного. На думку ж жінки дизайн є глибоко особистим, і це нормально, коли він викликає різні емоції.