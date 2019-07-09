Хто з родичів одіозних політиків хоче потрапити до парламенту: вражаюче розслідування

Пропхати своїх родичів до влади – це вже така собі українська традиція. Журналісти 24 каналу з'ясували, хто намагається проштовхнути своїх рідних та близьких під купол.

► Сергій Медведчук. Одіозний політик і кум Путіна Віктор Медведчук, окрім власної партії, планує завести до Ради ще й свого брата. Медведчук молодший балотується на Луганщині, його в исуває "Опозиційна платформа – За життя".

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Політтехнолог Сергій Гайдай пояснив, що команди до Верховної Ради формуються не за принципом професійності, а за принципом особистої довіри. А кому ж довіряти, як не своїм родичам.

► Андрій Холодов. А 22 номер у списку партії "Слуга народу" – Андрій Холодов. Партія його позиціонує як бізнесмена та благодійника. А його дружина – Катерина Шаховська – бізнесвумен продає весільне вбрання в Україні. Але журналісти знайшли її салон ще й у Відні. Там же на неї записаний і маєток, вартістю у чотири мільйони євро. Цікаво, що родина кандидата Холодова тісно пов'язана з родиною Медведчука.



Андрій Холодов з дружиною

А ще у мережі можна побачити безліч фото з подружжям Медведчуків. Наприклад, на одній з них Оксана Марченко позує з Катериною Шаховською, а на іншій – обіймає двох хлопчиків і підписує: "Мої старші хрещеники".

► Олег Тарасов. Є в молодій президентській партії та діти бізнесменів. 72 номер у партійному списку "Слуги народу" – Олег Тарасов. Його батько Сергій є власником аграрного холдингу. Але конфлікту інтересів та потенційного лобіювання сином бізнесу батька у політсилі не бачать.

Тато входить у сотню найбагатших людей України. На молодшого Тарасова оформлений майже весь цей бізнес,

– сказав журналіст видання "Цензор.нет" Тетяна Ніколаєнко

► Олексій Устенко. А 83 номер у списку президентської партії Олексій Устенко – це засновник низки великих аграрних підприємств та син радника Зеленського.

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► Руслан Плохий. Ще один син відомого батька-регіонала Ігоря Плохого балотується на Одещині й теж від "Слуги народу". Сам Руслан очолює будівельну компанію.



Руслан Плохий

► Валерія Мураєва. Колишня дружина Євгена Мураєва Валерія теж балотується на мажоритарному окрузі від "Опозиційної платформи – За життя" на Харківщині. Як пишуть таблоїди, два роки тому Мураєв пішов від Валерії, з якою вони виховували двох дітей, до молодої акторки, яка знімається в російських серіалах.

Традиція заводити родичів до Верховної Ради існує давно. Своїх родичів під купол просували, як регіонали, так і політична сила Петра Порошенка. Зупинити сімейні клани важко, але виборці можуть спробувати не пропустити до парламенту хоча б скандальних мажоритарників.