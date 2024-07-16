За його словами, побиття має бути легким. Для цього імам радить використовувати паличку місвак, щоб не залишати синців.

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Які настанови Камаєв дав росіянам

Камаєв на відео, опублікованому одним з російських телеканалів, пояснив, як чоловікові правильно карати свою дружину згідно з шаріатом.

Імам із Татарстану пояснив, як бити жінок: дивіться відео

За його словами, покарання має проходити у кілька етапів. Спочатку чоловік повинен поговорити з дружиною, яка, на його думку, поводиться погано. Якщо це не допоможе, її слід відлучити від подружнього ложа. І лише якщо це не спрацює, дозволяється вдатися до легкого побиття.

Імам зазначив, що для побиття слід використовувати спеціальну паличку місвак. Він детально пояснив техніку, як бити так, щоб не залишати синців

Побиття – мається на увазі, що дружина має зрозуміти, що вона робить щось не так. Є місвак –паличка маленька. І ось акуратно дружину кілька разів ударити місваком. Коли рука працює тільки від ліктя, тобто не повністю плечовий суглоб працює. Маленькими ударами,

– пояснив Камаєв.