Жодних звернень до медзакладів міста не надходило. Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута.

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Інформація про зґвалтування окупантами 11 дівчат і жінок у Херсоні є фейком. Жодних звернень до медичних закладів міста, зокрема до лікарні імені Карабелеша, не було,

– зазначив Лагута.

Також, за його словами, немає загиблих внаслідок зґвалтування.

Глава ОДА вважає, що так окупанти хочуть навести ще більше паніки серед мирного населення та повністю дестабілізувати ситуацію в області.

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