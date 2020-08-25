Кабінет Міністрів України може на 30 днів заборонити в'їзд іноземним громадянам. Щоправда, це стосується лише тих країн, яких Україна віднесла до коронавірусної червоної зони.

Заборона в’їзду іноземцям із червоних зон: що відомо

Це випливає з підсумків селекторної наради в ОПУ 25 серпня. Повідомлення про результати заходу з’явилися на офіційному сайті українського президента.

Важливо Карантин в Україні хочуть продовжити до листопада: нічні клуби можуть закрити

Відповідно до цієї інформації, під час наради говорили, що у світі також спостерігається зростання показників захворюваності на COVID-19. Тому український уряд розробляє регламент заборони на в’їзд до України іноземних громадян з країн, що потрапляють до червоної зони.

Триватиме така заборона 30 днів. Але ці обмеження не стосуватимуться водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

На якому етапі перебуває розробка цього рішення – наразі невідомо.

Який порядок для іноземців із червоної зони нині

Наразі усі прибулі до України з червоної зони є зобов'язаними:

або піти на 14 днів на ізоляцію,

або впродовж доби здати ПЛР-тест,

або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.

Водночас іноземці під час в'їзду повинні мати поліс медичного страхування.

До теми Карантин в Україні планують продовжити ще на два місяці: новий прогноз

Які країни Україна занесла до червоної зони

До червоної зони потрапляють ті держави, де

кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні,

приріст числа інфікованих за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%.

Востаннє перелік країн червоної та зеленої зони оновлювали 22 серпня. Відповідно до цих даних, до країн зі значним поширенням COVID-19 віднесли, зокрема:

Перу,

Колумбію,

Мальдіви,

Бразилію,

Аргентину,

США,

Ізраїль,

Чорногорію,

Боснію і Герцеговину,

Молдову,

Північну Македонію,

Мексику,

Саудівську Аравію,

Індію,

Південну Корею,

Албанію,

Вірменію,

Румунію,

Іспанію,

Казахстан,

Вірменію.

До зеленої зони увійшли понад 150 країн. Серед них:

Чехія,

Єгипет,

Італія,

Туреччина,

Хорватія,

Словенія,

Білорусь,

Польща,

Азербайджан,

Швеція,

Кіпр,

Німеччина,

Словаччина,

Литва.

Велика Британія.

Детальніше МОЗ оновило перелік країн зеленої та червоної зони​

Зауважимо, що зараз в українському червоному списку є країни зі значно кращою ситуацією, ніж у самій Україні. Натомість "зеленими" стали ті держави, які є підстави вважати зоною ризику.