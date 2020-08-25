Іноземцям з червоної зони можуть на 30 днів заборонити в'їзд до України: ініціативу уряду
Кабінет Міністрів України може на 30 днів заборонити в'їзд іноземним громадянам. Щоправда, це стосується лише тих країн, яких Україна віднесла до коронавірусної червоної зони.
Це випливає з підсумків селекторної наради в ОПУ 25 серпня. Повідомлення про результати заходу з’явилися на офіційному сайті українського президента.
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Відповідно до цієї інформації, під час наради говорили, що у світі також спостерігається зростання показників захворюваності на COVID-19. Тому український уряд розробляє регламент заборони на в’їзд до України іноземних громадян з країн, що потрапляють до червоної зони.
Триватиме така заборона 30 днів. Але ці обмеження не стосуватимуться водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.
На якому етапі перебуває розробка цього рішення – наразі невідомо.
Який порядок для іноземців із червоної зони нині
Наразі усі прибулі до України з червоної зони є зобов'язаними:
- або піти на 14 днів на ізоляцію,
- або впродовж доби здати ПЛР-тест,
- або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.
Водночас іноземці під час в'їзду повинні мати поліс медичного страхування.
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Які країни Україна занесла до червоної зони
До червоної зони потрапляють ті держави, де
- кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні,
- приріст числа інфікованих за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%.
Востаннє перелік країн червоної та зеленої зони оновлювали 22 серпня. Відповідно до цих даних, до країн зі значним поширенням COVID-19 віднесли, зокрема:
- Перу,
- Колумбію,
- Мальдіви,
- Бразилію,
- Аргентину,
- США,
- Ізраїль,
- Чорногорію,
- Боснію і Герцеговину,
- Молдову,
- Північну Македонію,
- Мексику,
- Саудівську Аравію,
- Індію,
- Південну Корею,
- Албанію,
- Вірменію,
- Румунію,
- Іспанію,
- Казахстан,
- Вірменію.
До зеленої зони увійшли понад 150 країн. Серед них:
- Чехія,
- Єгипет,
- Італія,
- Туреччина,
- Хорватія,
- Словенія,
- Білорусь,
- Польща,
- Азербайджан,
- Швеція,
- Кіпр,
- Німеччина,
- Словаччина,
- Литва.
- Велика Британія.
Детальніше МОЗ оновило перелік країн зеленої та червоної зони
Зауважимо, що зараз в українському червоному списку є країни зі значно кращою ситуацією, ніж у самій Україні. Натомість "зеленими" стали ті держави, які є підстави вважати зоною ризику.