Внаслідок цього загинули 8 людей, серед яких – діти. Про це розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

До теми На Харківщині окупанти змушують місцевих мешканців вивішувати білі ганчірки на будівлі

Одна міна вбила цілу родину

На моїх очах 2 маленьких дітей і 2 дорослих загинули,

– повідомив Маркушин під час звернення.

Загалом внаслідок обстрілу померли близько 8 людей. Голова Ірпеня назвав російських загарбників потворами.

Це потвори, так не може бути,

– додав міський голова.

Він також підкреслив, що Ірпінь продовжує воювати і не здається. Так, частину міста захопили загарбники, але інша частина тримає свої позиції.

Наступна евакуація з Ірпеня відбудеться о 10:00 7 березня.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.