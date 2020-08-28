Другий тиждень в Україні понад 2 тисячі нових хворих на COVID-19 щодня. Таких цифр не було навіть на першому етапі пандемії навесні. Усі – від перших осіб до експертів – почали лякати розвитком другої хвилі хвороби за найжорсткішим, італійським сценарієм.

Як відомо, найгірша ситуація була навесні 2020 року в Італії. Там буквально тисячу летальних випадків фіксували щодоби. Лікарні не витримували навантаження. Тоді медики були вимушені обирати, кого рятувати. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

Цікаво Розраховуйте на нас: Зеленський заявив, що Україна готова до виробництва вакцини проти COVID-19

Наприклад, 72-річний священник Джузеппе Берарделлі помер, пожертвувавши апаратом штучного дихання для молодого пацієнта. Аби не допустити подібного в Україні, у лікарнях почали розгортати додаткові ліжка. Адже подекуди медзаклади вже завантажені більше, ніж на половину.

Будуть розгорнуті додаткові ліжка. Національна служба здоров'я України буде укладати додаткові контракти саме з цими лікарнями для того, щоб всі, хто потребує медичної допомоги вчасно отримували цю медичну допомогу,

– розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Через збільшення кількості хворих запроваджують і додаткові заходи безпеки. "Обмежувальні заходи посилити на регіонах, яких встановлений зелений рівень епідеміологічної небезпеки, а саме заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування", – пояснив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Зараз в Україні починається друга хвиля COVID-19, кажуть експерти. І через те, що діти з вересня повертаються до навчання, може знову стрімко зрости кількість хворих.

Входимо в салон респіраторних захворювань, які зазвичай починаються з жовтня місяця. Цьому буде сприяти два чинники. Перший – це те, що люди частіше почнуть контактувати один з одним. І будуть перебувати більше в приміщеннях. Другий – можуть важливу роль зіграти діти,

– повідомив голова Центру громадського здоров'я МОЗ (2018-2019) Володимир Курпіта.

Втім боятися італійського сценарію не варто, каже Курпіта. Адже українські лікарі вже набралися досвіду у боротьбі зі смертоносною недугою. При цьому відбувається мутації COVID-19, через що організм швидше з ним справляється. Якщо ж ви перехворіли COVID-2019 іншого штаму, ви легше перенесете китайську недугу.

"В Італії все це відбулося на той момент, коли лікарі не знали, що з цим робити, не знали, як діагностувати. Госпіталізовували всіх підряд. Я думаю, що цього нам вдасться уникнути. Зараз є чіткий алгоритм по селекції відбору тих пацієнтів, кого дійсно потрібно госпіталізувати", – додав Володимир Курпіта.

Читайте також Кулеба пояснив, чому Україна закрила в'їзд для іноземців

Втім COVID-19 на руку грає страх, який покинув українців. Населення нехтує правилами безпеки, через що збільшують ризики зараження. Особливо це стосується великих міст, де багато людей. Тож вірусологи просять не забувати про маски і чисті руки. Якщо ж осінь буде теплою, намагатися більше часу проводити на вулиці.