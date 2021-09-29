Чоловіки "просто розважалися"

Про стрілянину правоохоронцям розповіла схвильована місцева мешканка. Стріляли чоловіки у житловій зоні – там, де ходять люди.

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На місце події прибули патрульні. Жінка надала їм опис стрілків та розповіла, з якої квартири були постріли.

Інспектори піднялись у вказану квартиру. У середині перебувало двоє чоловіків 31-річного та 32-річного віку. Один з них тримав у руках предмет, схожий на зброю,

– розповіли патрульні.

Чоловіків затримали. Ті сказали, що просто розважалися і не хотіли нікому нашкодити. До квартири виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясовуватиме обставини справи.

Стрілянина у Полтаві

Зранку 23 вересня на вулиці Симона Петлюри у Полтаві чоловік почав стрілянину, а після того схопив жінку та силоміць затягнув її в автомобіль. За даними ЗМІ, перед тим вони сварилися, а чоловік намагався вихопити в дівчини сумочку.

Зауважимо, внаслідок стрілянини постраждав перехожий. Допомогу йому надавали медики. Додамо, що правоохоронці затримали нападника аж в Кременчуці.