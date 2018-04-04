Кабмін виділив майже 1,4 мільярда гривень на першокласників 2018 року

Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з якою передбачено виділення субвенції на "Нову українську школу" в розмірі майже 1,4 мільярда гривень.

Про це повідомили "Букви".

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду. Так, у 2018 році на розвиток початкової школи направлять 1 мільярд 385 мільйонів 200 тисяч гривень.

1 вересня 2018 року всі першокласники прийдуть в "Нову українську школу". Найголовніше те, що ці діти будуть навчатися за новим стандартом початкової школи і отримають якісно новий зміст освіти. Однак, щоб цей проект повноцінно реалізувати, крім підготовки вчителів, потрібно також створити необхідне навчальне освітнє середовище. Вперше за всю історію України в початкову школу вкладається така сума грошей,

– заявила міністр освіти Лілія Гриневич.

Постанова визначає, як буде використовуватися частина субвенції в 998,7 мільйонів гривень, яка передбачена на закупівлю обладнання.

Розподіл коштів відбуватиметься наступним чином:

– 40% цих грошей буде спрямовано на закупівлю дидактичних матеріалів для 1 класу. Розподіл коштів між областями буде здійснюватися з урахуванням кількості класів початкової школи в регіоні;

– 40% коштів будуть спрямовані на закупівлю сучасних меблів для початкових класів. Розподіл між областями буде здійснюватися з урахуванням кількості учнів 1-4 класів у певній місцевості;

– 20% субвенції повинно бути використано на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів.

Традиційно державне фінансування буде надаватися місцевим органам самоврядування на основі співфінансування:

–70/30 – для шкіл в містах обласного значення. Місцеві органи влади повинні дофінансувати хоча б 30% вартості обладнання;

–90/10 – для шкіл в районах і об'єднаних тергромад. Місцеві органи влади повинні дофінансувати хоча б 10% вартості обладнання;

–95/5 – для шкіл в гірській місцевості і на лінії зіткнення. Місцеві органи влади повинні дофінансувати хоча б символічні 5% вартості устаткування.

1 лютого 2018 року почалося навчання на дистанційному курсі. І хоча цей курс обов'язково повинні пройти тільки 22 тисячі вчителів, сьогодні вже його проходить понад 100 тисяч слухачів. Також тривають очні сесії, на яких вчителі можуть закріпити отримані знання.