Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи

Почти месяц прошел после трагедии в Керченском колледже. Как жил после этого Луганск?

Первая реакция СМИ на расстрелы в Керчи была более чем странной. О стреблище говорили ровно полсекунды после случившегося. Сужу обо всем исключительно как потребитель новостей и телепродукта. Я следила за этой темой, и уже через пару дней у меня сложилось странное впечатление: если бы не увидела ролик о трагедии сразу, то не узнала бы ничего о массовом расстреле в Керчи. Эта новость прошла едва ли не штрих-пунктирно. СМИ уделили больше внимания обезглавленному журналисту в Саудовской Аравии, чем погибшим студентам. Да и самое яркое – венский бал, который был четко по плану на следующий день в одном из театров Луганска, где традиционно танцевали кадеты – девочки в бальных платьях, юноши в военной форме. И никаких отсылок о Керчи, буто и не было ничего. Может, и вправду не было?

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Тему упавшего самолета мусолили несколька недель, расстрел в Шарли Эбдо всколыхнул весь мир и долгое время был у всех на слуху, но о 21 погибшем студенте "забыли" очень быстро. Конечно, во всех учебных заведениях прошли совещания о безопасности. Звучало это довольно нелепо: нужно быть более бдительными. Руководители подразделений донесли потом всю информацию до коллег об этой же бдительности. То есть, не стало больше охраны или камер, но мы все прослушали о терроризме. Мы теперь более бдительны. Но вокруг никто ничего не говорит о причинах этой стрельбы, результатах расследования или компенсации выжившим жертвам и родственникам погибших.

Что поразило – моментальный отклик в ленте у всех российских знаменитостей. Но после временного молчания пошли селфи и привычная жизнь, выложенная в Интернете. Траура у кого-то хватило на сутки, а у кого-то всего на пару часов. Да что там звезды, если у нас венский бал прошел четко по графику: с польками и мазурками, платьями в пол и признанием, что кадетство – лучшая пора в жизни ребят. Будто ничего не было, а если было – то померещилось, привиделось, потому что больше об этом никто не пишет.

Странная штука безопасность. Как можно быть осторожнее, если тебя об этом предупредили только на словах. Быть также формально осторожным? Или сообщать о любой опасности лично, потому что анонимные сообщения в "ЛНР" не рассматриваются? Или не выходить из дома лишний раз? Но после 18:00 почти во всех спальных районах города такое затишье, что куда уж больше. Во время темноты и пустоты кажется, что в 18:00 глубокая ночь, а ты в городе один. Редкий прохожий спешит домой в это время, опасаясь задержаться в ночной тьме. Но мы предупреждены о том, что нужно быть осторожнее, и, стало быть, должны быть острожнее.

Мамы, забирая вечером детей из музыкальной школы, достают фонарики, чтобы дойти домой по темному кварталу. В руках они сжимают перцовые баллончики, чтобы отвечать за свою безопасность самим, не полагаясь ни на кого. И это геройские мамы, дающие возможность детям развиваться при любых обстоятельствах и вопреки всему.

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