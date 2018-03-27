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Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово

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Путин в Кемерово
Путин в Кемерово / УНИАН

Трагедия в российском Кемерово, где в результате пожара погибли десятки детей, останется без последствий для власти.

Тем не менее, будет иметь место "кумулятивный эффект", – сказал "Обозревателю" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

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"Когда Путин начал свою авантюру в Сирии, чтобы перевести стрелки со своей неудачи с так называемой Новороссией, в самолете над Египтом погибли более 200 российских граждан. Это явилось самой большой по количеству жертв трагедией с участием российских граждан в мировой авиации. Но людям раздали компенсацию, и я слабо помню какие-то либо последствия для Путина тогда", – напомнил он.

По оценкам Рабиновича, и на этот раз "глобальных последствий для Путина не будет".

В то же время он заметил: "Эти вещи не проходят – одна за другой, одна за другой – без последствий и без накопительного, кумулятивного эффекта".

Простые люди, зазомбированные телевидением, не понимают и не понимали раньше, что существует абсолютно прямая связь между отсутствием выборов губернаторов, мэров городов, глав регионов, президента страны и теми трагедиями, которые происходят, – подчеркнул блогер.

Он не сомневается в том, что "и сбитого самолета над Египтом могло бы не быть, и обгоревших бурятов на востоке Украины могло бы не быть, и не было бы псковских десантников, которых хоронили; могло бы не быть запаха от страшных коррупционных свалок в Волоколамске, в Коломне, в Клину. И могло бы не быть этой трагедии, конечно".

Просто потому что ответственность чиновников перед избирателями заставляет чиновников работать на избирателя, а отсутствие избирательной системы для всех чиновников, включая главу государства, позволяет чиновникам думать только лишь об одном – о том, как быстрее и больше набить свой карман, – резюмировал он.

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Что произошло в Кемерово? 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерова произошел пожар. По предварительным данным погиб 41 ребенок. Общее число погибших – 64 человека, и оно постоянно растет. Пожар приобрел таких масштабов из-за халатности.

Автор: Блог Медіа, Slava Rabinovich
Теги: Новини політики Публікації Діти Володимир Путін Новини Росії Пожежа в Кемерово Пожежа Жертви
Джерело: Слава Рабинович
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