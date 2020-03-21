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      БЛОГ Тимофій Милованов
      Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

      Карантин – не канікули: п'ять порад як пережити кризу

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      Як пережити карантин / Getty Images

      Найголовніше під час кризи – мати вільні гроші. Які можна швидко використовувати за потреби.

      1. Поведінка

      Сидіть дома. Мінімізуйте стосунки із зовнішнім світом. Скасуйте всі зустрічі або переведіть їх в онлайн. Не запрошуйте нікого в гості і не ходіть в магазини, банки, державні організації, інші публічні місця. Можна гуляти в парках або відвідувати місця, де дуже мало людей.

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      2. Робота

      Спробуйте домовитись з керівництвом, щоб повністю працювати з дому. Навіть якщо ваша робота зазвичай вимагає присутності, запропонуйте тимчасово змінити ваші задачі на ті, які можна робити з дому або окремо, без присутності та спілкуванням з іншими людьми. Якщо можливо, запропонуйте керівництву вашої компанії перевести всю або майже всю компанію на дистанційну роботу.

      Продовжте контракт, якщо він у вас строковий. Переконайтесь, що роботодавець виплатив вам всю зарплату та не має перед вами інших боргів. Обговоріть з керівництвом ваше майбутнє у випадку скорочення персоналу через наслідки кризи. Спробуйте підготувати і отримати пропозиції роботи в інших компаніях, якщо є ймовірність банкрутства вашої компанії або вашого скорочення через кризу.

      3. Фінанси

      Найголовніше під час кризи –  мати вільні гроші. Які можна швидко використовувати за потреби. Я б рекомендував тримати більшу частину вільних грошей в іноземній валюті. А невелику частину – суму, яка вам потрібна на 2-4 тижні в гривні. Всі або майже всі банківські операції сьогодні можна робити онлайн. Включно з купівлею і продажем валюти. Переконайтесь, що ваш банк надає всі потрібні вам послуги онлайн. За потреби відкрийте рахунок в іншому банку. Мінімізуйте використання готівки. Переведіть всі платежі в онлайн і, якщо вони регулярні, зробіть їх автоматичними.

      Відтермінуйте виплату своїх боргів. Попросіть тих, кому ви винні гроші, дозволити вам заплатити борги пізніше, після кризи, без додаткових відсотків. Багато хто може погодитись.

      Борги вам, навпаки, попросіть заплатити прямо зараз. Поясніть, що вам потрібні вільні гроші, щоб підготуватись до кризи, і попросіть зрозуміти і допомогти. Якщо є хтось, хто вам робить регулярні платежі, попросіть їх заплатити за кілька місяців вперед. Якщо це неможливо, попросіть встановити автоматичний онлайн платіж на вашу користь.

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      4. Їжа

      Купіть і постійно майте запас їжі на 2-4 тижні. В інтернеті є багато статей, які описують яку їжу краще купувати. Спробуйте організувати доставку їжі на дім, щоб самим не їздити в магазини і не контактувати з людьми. Зараз є сервіси доставки або можна домовитись з кимось. Це особливо критично для літніх людей.

      5. Не будьте героями

      Не ігноруйте рекомендації МОЗ та ВООЗ. Краще просидіти кілька тижнів або місяців вдома, ніж захворіти. І постійно мийте руки

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      Автор: Тимофій Милованов
      Теги: Новини політики Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Публікації Світова криза 2020
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