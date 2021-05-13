В Україні судитимуть проросійського бойовика, який по-звірячому катував полонених у підпільній в'язниці "Ізоляція". Обвинувальний акт щодо нього вже направили до суду.

Проросійського бойовика звинувачують одразу за кількома статтями. Мовиться про сприяння у діяльності терористичної організації та жорстоке поводження з цивільним населенням

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Деталі справи

Слідчі встановили, що бойовик сприяв діяльності окупаційної адміністрації Росії на території тимчасово окупованого Донецьку. Це відбувалося у період з квітня 2014 по грудень 2019 року. Діяв чоловік за розпорядженням керівництва підпільної в'язниці "Ізоляція", тобто підпорядковувався так званому міністерству держбезпеки "ДНР".

Зокрема, він застосовував до полонених, які незаконно утримувались у катівні представниками НЗФ Росії, тортури та завдавав тілесних ушкоджень з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок жорстоких дій проросійського бойовика постраждали 9 цивільних осіб. Це є серйозним порушенням Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року.

Зверніть увагу! Наразі встановлено 78 жертв катувань в підпільній в'язниці "Ізоляція". За цими фактами прокурорами Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомила про підозру 4 особам.

Що варто знати про в'язницю "Ізоляція"