Катування полонених в "Ізоляції": під суд піде проросійський бойовик
В Україні судитимуть проросійського бойовика, який по-звірячому катував полонених у підпільній в'язниці "Ізоляція". Обвинувальний акт щодо нього вже направили до суду.
Джерело:Офіс генпрокурора
Проросійського бойовика звинувачують одразу за кількома статтями. Мовиться про сприяння у діяльності терористичної організації та жорстоке поводження з цивільним населенням
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Деталі справи
Слідчі встановили, що бойовик сприяв діяльності окупаційної адміністрації Росії на території тимчасово окупованого Донецьку. Це відбувалося у період з квітня 2014 по грудень 2019 року. Діяв чоловік за розпорядженням керівництва підпільної в'язниці "Ізоляція", тобто підпорядковувався так званому міністерству держбезпеки "ДНР".
Зокрема, він застосовував до полонених, які незаконно утримувались у катівні представниками НЗФ Росії, тортури та завдавав тілесних ушкоджень з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів,
– заявили в Офісі генпрокурора.
Внаслідок жорстоких дій проросійського бойовика постраждали 9 цивільних осіб. Це є серйозним порушенням Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року.
Що варто знати про в'язницю "Ізоляція"
- Навесні 2014 року донецький музей сучасного мистецтва "Ізоляція" був захоплений підконтрольним Росії угрупованням "ДНР" – і там облаштували неофіційну в'язницю-катівню. Хоча назвати її "в'язницею" важко, адже вона радше схожа на концтабір.
- З ув'язненими там поводяться вкрай жорстоко. Серед улюблених заходів "виховання" бойовиків: ґвалтування, катування та удушення. Деяких полонених навіть морили голодом.
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