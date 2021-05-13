В Украине будут судить пророссийского боевика, который зверски пытал пленных в подпольной тюрьме "Изоляция". Обвинительный акт в отношении него уже направили в суд.

Пророссийского боевика обвиняют сразу по нескольким статьям. Речь идет о содействии в деятельности террористической организации и жестоком обращении с гражданским населением

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Детали дела

Следователи установили, что боевик способствовал деятельности оккупационной администрации России на территории временно оккупированного Донецка. Это происходило в период с апреля 2014 по декабрь 2019 года. Действовал мужчина по распоряжению руководства подпольной тюрьмы "Изоляция", то есть подчинялся так называемому министерству госбезопасности "ДНР".

В частности, он применял к пленным, которые незаконно содержались в застенке представителями НВФ России, пытки и наносил телесные повреждения с целью получения показаний о якобы совершении ими преступлений,

– заявили в офисе генпрокурора.

В результате жестоких действий пророссийского боевика пострадали 9 гражданских лиц. Это является серьезным нарушением Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года.

Обратите внимание! Сейчас установлено 78 жертв пыток в подпольной тюрьме "Изоляция". По этим фактам прокурорами Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении 4 лицам.

Что стоит знать о тюрьме "Изоляция"