У центрі Києва на Майдані Незалежності чоловік скоїв самопідпал. Інцидент трапився приблизно о 3 ночі 11 жовтня. ЗМІ повідомляють, що підпалив себе 49-річний учасник війни на Донбасі через незгоду з політикою президента Зеленського. Зараз він лежить у лікарні та перебуває в комі.

Докладніше про самопідпал у Києві

Про інцидент повідомили у соцмережах. Також у мережі з’явилося відповідне відео, передає 24 канал.

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На кадрах видно, що вогонь охопив все тіло чоловіка. Випадкові перехожі все ж намагалися загасити полум’я, але вже було пізно. У підсумку потерпілого госпіталізували зі 100% опіків.

Дивіться відео самопідпалу на Майдані в Києві (Увага! Кадри – не для людей зі слабкими нервами! 18+)

Що відомо про чоловіка, який скоїв самопідпал, і які його мотиви

Громадська мережа "Відсіч" повідомила, що мовиться про 49-річного бійця-фронтовика ООС Миколи Микитенка. Він є батьком військовослужбовиці Юлії Микитенко. Цю інформацію також підтвердила речниця київського управління Нацполіції Оксана Блищик, пише "Українська правда".

Активісти додають, що чоловік одягнув однострій з бойовими нагородами та вчинив самоспалення на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського. Про причини свого вчинку він раніше писав раніше у дописах у мережі. Зокрема, закликав усіх виходити на протест за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня на День Незалежності.

По політичні мотиви свого батька каже і сама Юлія. У коментарі Суспільному вона розповіла, що Микола Микитенко не погоджувався з діями чинної влади, а саме щодо розведення військ на лінії розмежування та повзучої окупація Росії.

Він був абсолютно за тверезої пам’яті та чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалась молодь, яка підбігла. У фонтані на Майдані,

– зазначила Юлія Микитенко.

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У якому він зараз стані

Донька потерпілого додала, що її батько перебуває в комі.

"На цей час він – живий, однак шанси вижити – мінімальні", – повідомила Юлія Микитенко.

Основні факти з біографії Миколи Микитенка

Він був активним учасником Самооборони Майдану, а в березні 2014 записався до Нацгвардії.

У 2014 році брав участь у боях під Слов‘янськом у складі добровольчого батальйону імені Сергія Кульчицького.

Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні отримав поранення, має групу інвалідності.

Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.

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