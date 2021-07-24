Інцидент стався вночі проти 24 липня на вулиці Богатирській. Подробиці про нападника розповіла потерпіла. Все сталося, коли вона вийшла у магазин.
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Подробиці про напад
Коли жінка хотіла заходити у крамницю, поруч зупинило червоне авто Dodge. Його водій не мав на собі ніякого одягу. Він у грубій формі натякав жінці на інтим – намагався затягнути її в машину й пропонував "прекрасно провести вечір, по**сать". Жінка почала голосно кричати, збіглися люди й допомогли відбитися від нападника. Він відштовхнув потерпілу на узбіччя та втік.
Чоловік за кермом був неадекватним. Можливо, він був п'яним, під наркотиками або ж із психічними розладами,
– припустила киянка.
Про інцидент вона вирішила сповістити правоохоронців. Як стверджує потерпіла, упродовж 2 годин вона намагалася додзвонитися у поліцію, але ніхто не відповідав.
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Напад на жінок у Дніпровському районі
- Напередодні чоловік порізав ножем жінку та її мати. Він прийшов до них у гості, спалахнув конфлікт. Інцидент трапився на вулиці Курнатовського.
- Зловмисника затримали правоохоронці, жінок відправили у лікарню. У поліцію зателефонував сусід, який почув крики й побачив, як нападник втікає з квартири.
- Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. За це чоловіку світить позбавлення волі на строк до 15 років або й довічне.