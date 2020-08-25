Вживані авто знов у тренді. Лише у липні 2020 року свою першу реєстрацію пройшли майже 35 тисяч таких легковиків. Це на 43% більше, ніж у 2019 році.

Переважно вибирають авто, яке пригнали з Америки. Про це фахівці розповіли кореспондентам 24 каналу.

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Дозволити собі машину з салону може не кожен. Тим паче, що вживану можна купити удвічі дешевше. Проте до вибору потрібно ставитись дуже ретельно.

Експерт Сергій Волощенко повідомив, що першочергово варто перевірити, чи авто не бите. Для цього потрібно подивитися на колір бампера та капоту. Якщо один з них фарбували, то буде помітна різниця, адже фарбу дуже важко підібрати.



Фарбоване авто / Фото Авто24

Також варто звернути увагу на петлі усіх дверей, включаючи бачок. Якщо ви побачите, що вони відкручувались, то це також явна ознака, що авто перефарбовували.

Експерт радить звернути увагу й на ущільнювачі, адже там можуть залишитися сліди фарби. Якщо ви не можете розгледіти всіх цих нюансів, скористайтесь спеціальним приладом – товщиноміром.

Він вимірює відстань між верхнім шаром лакофарбового покриття та металом. Чим більша відстань, тим більша ймовірність, що автомобіль повторно фарбувався. Сама товщина не настільки важлива. Нам важливо, щоб весь автомобіль був рівномірним шаром пофарбований,

– розповів журналіст Авто 24 Євген Гудущан.

Окрім цього, експерт порадив звернути увагу на фари. Пластик на обох має бути однакової якості та й їх світло не має відрізнятись. Інакше існує ймовірність, що одну з них замінювали, отже, авто могло побувати у ДТП. Обов'язково необхідно перевірити і серце авто – двигун.



Ілюстративне фото / Auto Świat​

"Треба відкрити капот, завести двигун, щоб він трошки попрацював. Тоді відкрутити кришку заливної горловини, куди ви заливаєте оливу. Якщо звідти йде дим, то це означає, що з мотором все дуже погано. Від такої машини потрібно далеко триматися. Так само потрібно боятися диму, що йде з вихлопної труби. Якщо він білого чи чорного кольору, означає, що з серцем все погано", – пояснив автомобільний експерт Сергій Волощенко.

Після цього варто зробити пробний тест-драйв та перевірити ходову частину авто. "Чи не стукотить підвіска, як перемикається передача, чи немає смикань під час розгону, на скільки рівно працює двигун", – додав автомобільний експерт Сергій Волощенко.

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Якщо на всі ці перевірки ви не маєте часу, є можливість звернутися до посередника, який знається на всіх нюансах, або ж до профільної компанії. Там вам із величезної бази підберуть одразу кілька варіантів авто, що відповідатимуть вашим запитам. До того ж вони гарантовано не матимуть й кримінального минулого.