Про це 20 липня повідомив журналістам народний депутат і член української делегації на переговорах з росією Рустем Умєров. Він акцентував, що надалі важливо добитися повної відсутності військових суден ворога в акваторії.

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Експорт зерна має відбуватися через такі порти:

"Одеса";

"Південний";

"Чорноморськ".

Список портів експорту може зростати

Народний обранець висловив сподівання, що невдовзі може зростати кількість портів через, які буде здійснюватися експорт. Дотримання безпекових правил буде контролювати моніторингова група під егідою ООН. Її штаб-квартира наразі буде розташована в Стамбулі.

Всі рекомендації Морських сил, Збройних сил повинні бути дотримані. Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили спільно з військовими, і по цих маршрутах будуть проходити всі цивільні судна,

– пояснив Умєров.

Він додав, що мовиться не лише про експорт. Адже будь-які цивільні судна зможуть і заходити в порти з узгодженого списку. Для цього вони лише мають дотримуватися безпекових рекомендацій.

Усі судна будуть перевіряти

Член переговорної групи також сказав, що коридори не означають, що морем можна буде перевозити будь-які вантажі. Моніторингова група ООН повинна перевіряти вантажі. Це потрібно, щоб уникнути перевезення зброї цивільними кораблями.

Жодних російських суден в наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна. Але стосовно цих коридорів, ми розробили механізм, де жодного контролю цих суден (з боку росії – 24 канал) у морі не буде,

– сказав нардеп.

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