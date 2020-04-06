Коронавірус в Україні: у Франківську померли ще 3 людини з підозрою

У Івано-Франківську померли ще три особи, в яких підозрюють коронавірус. Усі – літні люди. Наразі їхні аналізи перевіряють, аби остаточно з’ясувати, чи померли вони від COVID-19, чи причина їхньої смерті є іншою.

Про це у традиційному своєму зверненні 5 квітня повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків.

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Що відомо про нові жертви, у яких підозрювали коронавірус

61-річний чоловік – помер у Франківську. Перебував тут у Міській клінічній лікарні №1. Мав позитивний експрес-тест.

76-річна жінка – померла в Центральній міській клінічній лікарні Франківська. Паралельно з пневмонією мала онкозахворювання.

72-річна жінка – померла також у Центральній міській клінічній лікарні.

За словами Марцінківа, тепер міська влада очікує на ПЛР-тести на підтвердження коронавірусу.

Скільки хворих з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях Франківська

Міський голова Франківська додав, що через брак ШВЛів (Швидка вентиляція легенів) сьогодні ні Обласна інфекційна лікарня, ні Легеневий диспансер не приймають важких пацієнтів. Тому всіх важких доправляють до Центральної міської клінічної лікарні та Міської клінічної лікарні №1. Водночас Марцінків наголосив, попри те, що людей виписують, щодня прибувають нові.

За його словами, станом на 5 квітня:

в Міській клінічній лікарні №1 з підозрою на коронавірус і пневмонію перебували 57 пацієнтів: із них троє – у важкому стані, двоє – на системі штучної вентиляції легенів;



з підозрою на коронавірус і пневмонію перебували із них троє – у важкому стані, двоє – на системі штучної вентиляції легенів; в Центральній міській клінічній лікарні – 128 таких пацієнтів: із них 6 – на штучній вентиляції легенів, два – у дуже важкому стані.

Станом на 5 квітня на Франківщині підтвердили 105 випадків захворювання на коронавірус. 30 із них зафіксували в обласному центрі.

Марцінків наголосив, що найбільшою групою ризику є старше покоління. Тому попросив українців дбати про своїх батьків і рідних. Також мер Франківська закликав не зволікати зі зверненням до медиків, якщо треба хворим людям надати допомогу. Тому що дуже важко лікувати, коли люди надходять у важкій формі.

Відеозвернення міського голови Франківська Руслана Марцінківа

Жертви коронавірусу на Прикарпатті

Зауважимо, що Франківська область лідирує серед українських регіонів за кількістю смертей від коронавірусу. На Прикарпатті жертвами COVID-19 уже стали 6 людей. Наразі відомо, що найбільше летальних випадків зафіксували в обласному перинатальному центрі – померли 3 жінки: дві породіллі та одна 60-річна, якій тут проводили планову гінекологічну операцію. Загалом жертвами коронавірусу в Україні стали 37 людей.

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