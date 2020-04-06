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      Коронавирус в Украине: во Франковске умерли еще 3 человека с подозрением

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      Еще 3 человека умерли в Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус / "Главком"

      В Ивано-Франковске умерли еще три человека, у которых подозревают коронавирус. Все – пожилые люди. Сейчас их анализы проверяют, чтобы окончательно выяснить, умерли они от COVID-19, или причина их смерти – иная.

      Об этом в традиционном своем обращении 5 апреля сообщил мэр Франковска Руслан Марцинкив.

      Важно В Украине – уже 1308 больных коронавирусом

      Что известно о новых жертвах, у которых подозревали коронавирус

      • 61-летний мужчина – умер во Франковске. Находился здесь в Городской клинической больнице №1. Имел положительный экспресс-тест.
      • 76-летняя женщина – скончалась в Центральной городской клинической больнице Франковска. Параллельно с пневмонией имела онкозаболевание. 
      • 72-летняя женщина - скончалась также в Центральной городской клинической больнице.

      По словам Марцинкива, теперь городские власти ожидают ПЦР-тесты на подтверждение коронавируса.

      Сколько больных с подозрением на коронавирус находятся в больницах Франковска

      Мэр Франковска добавил, что из-за нехватки БВЛов (Быстрая вентиляция легких) сегодня ни Областная инфекционная больница, ни Легочный диспансер не принимают тяжелых пациентов. Поэтому всех тяжелых доставляют в Центральную городскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу №1. В то же время Марцинкив отметил, несмотря на то, что людей выписывают, ежедневно прибывают новые.

      По его словам, по состоянию на 5 апреля:

      • в Городской клинической больнице №1 с подозрением на коронавирус и пневмонию находились 57 пациентов: из них 3 – в тяжелом состоянии, 2 – на системе искусственной вентиляции легких;
         
      • в Центральной городской клинической больнице – 128 таких пациентов: из них 6 – на искусственной вентиляции легких, 2 – в очень тяжелом состоянии.

      По состоянию на 5 апреля на Франковщине подтвердили 105 случаев заболевания коронавирусом. 30 из них зафиксировали в областном центре.

      Марцинкив отметил, что самой большой группой риска являются старшее поколение. Поэтому попросил украинцев заботиться о своих родителях и родных. Также мэр Франковская призвал не медлить с обращением к медикам, если надо больным людям оказать помощь. Потому что очень трудно лечить, когда люди поступают в тяжелой форме.

      Видеообращение городского головы Франковска Руслана Марцинкива

      Жертвы коронавируса на Прикарпатье

      Заметим, что Франковская область лидирует среди украинских регионов по количеству смертей от коронавируса. На Прикарпатье жертвами COVID-19 уже стали 6 человек. Пока известно, что больше всего летальных случаев зафиксировали в областном перинатальном центре – умерли 3 женщины: две роженицы и одна 60-летняя, которой здесь проводили плановую гинекологическую операцию. В общем жертвами коронавируса в Украине стали 37 человек.

      К теме Как хоронили умершую от коронавируса 37-летнюю роженицу: видео

      коронавирус
      Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Жертвы Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина Новости Ивано-Франковска Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины
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