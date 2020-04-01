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      Коронавірус в Україні: Зеленський повідомив про вантажі з Китаю та Женеви

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Щодня триває боротьба з поширенням коронавірусу в Україні. У її межах до Києва прибув черговий вантаж із Китаю. Також допомога прибула з Женеви (Швейцарія).

      Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 1 квітня. 

      До теми З Китаю прибула чергова партія тестів та медичних засобів

      За його словами, вантаж із Китаю доправив:

      • кілька десятків тисяч респіраторів,
      • стільки ж костюмів захисту,
      • 300 тисяч експрес-тестів,
      • 40 тисяч пар захисних окулярів: на місцях ці пари розподілять саме серед медичних працівників.

      Він додав, що окремою доставкою вже прибули до України 100 тисяч тестів ПЛР, а також із Женеви доправлено гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету Червоного хреста.

      Підкреслюю, що цей і усі попередні вантажі рівномірно розподіляють і відправляють у кожен регіон України. Наголошую, що після прибуття і мери, і голови ОДА несуть відповідальність за долю вантажів. Все, що надійшло в область, Ви зобов’язані повністю та безперебійно передавати в місцеві лікарні та аптеки,
      підсумував Зеленський. 

      Радимо ознайомитися Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

      Звернення Зеленського щодо короанвірусу в Україні: відео 

      Коронавірус в Україні: коротко 

      • Станом на 1 квітня в Україні – 669 хворих на коронавірус, 17 із них померли. Найбільше хворих – у Києві та на Буковині. Також значно зросла кількість нових випадків на Черкащині.
      • Наразі усі області, окрім Миколаївської, мають випадки зараження COVID-19.
      • 12 березня в Україні запровадили карантин. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом уряд вніс корективи у це рішення. Карантин продовжили до 24 квітня.
      • Водночас, з 25 березня в Україні ввели режим надзвичайної ситуації.
      • Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • Окрім того, від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежено міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

      Як розповсюджується коронавірус: дивіться відео


      Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Новини України Володимир Зеленський Новини політики Президент України Медицина
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