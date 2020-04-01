Коронавирус в Украине: Зеленский сообщил о грузах из Китая и Женевы

Ежедневно продолжается борьба с распространением коронавируса в Украине. В ее рамках в Киев прибыл очередной груз из Китая. Также помощь прибыла из Женевы (Швейцария).

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеообращения 1 апреля.

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По его словам, груз из Китая доставил:

несколько десятков тысяч респираторов,

столько же костюмов защиты,

300 тысяч экспресс-тестов,

40 тысяч пар защитных очков: на местах эти пары распределят именно среди медицинских работников.

Он добавил, что отдельной доставкой уже прибыли в Украину 100 тысяч тестов ПЦР, а также из Женевы доставлен гуманитарный груз от Международного комитета Красного креста.

Подчеркиваю, что этот и все предыдущие грузы равномерно распределяют и отправляют в каждый регион Украины. Подчеркиваю, что по прибытии и мэры, и главы ОГА несут ответственность за судьбу грузов. Все, что поступило в область, Вы обязаны полностью и бесперебойно передавать в местные больницы и аптеки,

– подытожил Зеленский.

Коронавирус в Украине: коротко