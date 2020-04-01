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      Коронавирус в Украине: Зеленский сообщил о грузах из Китая и Женевы

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Ежедневно продолжается борьба с распространением коронавируса в Украине. В ее рамках в Киев прибыл очередной груз из Китая. Также помощь прибыла из Женевы (Швейцария).

      Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеообращения 1 апреля.

      К теме Из Китая прибыла очередная партия тестов и медицинских средств

      По его словам, груз из Китая доставил:

      • несколько десятков тысяч респираторов,
      • столько же костюмов защиты,
      • 300 тысяч экспресс-тестов,
      • 40 тысяч пар защитных очков: на местах эти пары распределят именно среди медицинских работников.

      Он добавил, что отдельной доставкой уже прибыли в Украину 100 тысяч тестов ПЦР, а также из Женевы доставлен гуманитарный груз от Международного комитета Красного креста.

      Подчеркиваю, что этот и все предыдущие грузы равномерно распределяют и отправляют в каждый регион Украины. Подчеркиваю, что по прибытии и мэры, и главы ОГА несут ответственность за судьбу грузов. Все, что поступило в область, Вы обязаны полностью и бесперебойно передавать в местные больницы и аптеки,
      – подытожил Зеленский.

      Коронавирус в Украине: коротко

      • По состоянию на 1 апреля в Украине – 669 больных коронавирусом, 17 из них умерли.
      • 12 марта в Украине ввели карантин. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии правительство внесло коррективы в это решение. Карантин продлили до 24 апреля.
      • В то же время, с 25 марта в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации.
      • Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • Кроме того, 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а от 17 марта ограничено международное пассажирское авиа, железнодорожное и автобусное сообщение.
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики
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