Коронавирус в Украине: Зеленский сообщил о грузах из Китая и Женевы
Ежедневно продолжается борьба с распространением коронавируса в Украине. В ее рамках в Киев прибыл очередной груз из Китая. Также помощь прибыла из Женевы (Швейцария).
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеообращения 1 апреля.
К теме Из Китая прибыла очередная партия тестов и медицинских средств
По его словам, груз из Китая доставил:
- несколько десятков тысяч респираторов,
- столько же костюмов защиты,
- 300 тысяч экспресс-тестов,
- 40 тысяч пар защитных очков: на местах эти пары распределят именно среди медицинских работников.
Он добавил, что отдельной доставкой уже прибыли в Украину 100 тысяч тестов ПЦР, а также из Женевы доставлен гуманитарный груз от Международного комитета Красного креста.
Подчеркиваю, что этот и все предыдущие грузы равномерно распределяют и отправляют в каждый регион Украины. Подчеркиваю, что по прибытии и мэры, и главы ОГА несут ответственность за судьбу грузов. Все, что поступило в область, Вы обязаны полностью и бесперебойно передавать в местные больницы и аптеки,
– подытожил Зеленский.
Коронавирус в Украине: коротко
- По состоянию на 1 апреля в Украине – 669 больных коронавирусом, 17 из них умерли.
- 12 марта в Украине ввели карантин. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии правительство внесло коррективы в это решение. Карантин продлили до 24 апреля.
- В то же время, с 25 марта в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
- Кроме того, 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а от 17 марта ограничено международное пассажирское авиа, железнодорожное и автобусное сообщение.
Читайте также
-
Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европысегодня , 14:30
-
В Киеве сбежали из обсервации больше 60 человек, которые вернулись из-за границы, – Геращенкосегодня , 13:56
-
Женщина снимала порно с 4-летней дочкой и продавала в интернетесегодня , 12:41
-
Отопительный сезон: когда отключат отопление в Украине 2020сегодня , 16:07
-
Закупка защитных масок: почему это деньги на ветерсегодня , 16:30
-
Кличко продолжает совершать внезапные "налеты" на больницы: что было на этот раз – видеосегодня , 13:09