Згідно з інформацією слідства, косметолог не провела необхідних попередніх досліджень. Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Що відомо про трагедію

Інцидент стався 16 березня, коли жінка прийшла до косметологічного салону для проведення лазерного ліполізу. Ця процедура включає застосування місцевої анестезії і належить до категорії процедур з хірургічним втручанням.

Косметолог не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика. Без жодних спеціальних лабораторних досліджень та проведення алергопроб почала проводити процедуру. Підозрювана зробила жінці в короткий проміжок часу близько 20 ін’єкцій, чим перевищила рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що жінка померла дорогою до лікарні. Слідчі кваліфікували дії косметолога як вбивство через необережність, що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Водночас у Харківські обласній прокуратурі розповіли, що клієнтка скаржилася косметологині щодо погіршення свого самопочуття. Втім, фігурантка не звертала на це уваги і продовжували вводити анестетик. Після цього вона покинула кабінет на 10 – 15 хвилин.

"Клієнтка кричала, задихалася, в неї почались галюцинації, судоми. Лише після того, як пацієнтка втратила свідомість, їй почали вводити протиалергійні препарати", – повідомили правоохоронці.