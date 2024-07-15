За повідомленням Полтавської обласної прокуратури, наразі справу розслідують за двома статтями.

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На Полтавщині шукають немовля

Передусім, за частиною 3 статті 146 – викрадення малолітньої, а також за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Поліція оцінить дії працівників комунального підприємства "Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня".

Зазначимо, що українським законодавством, за викрадення дитини передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. А щодо службової недбалості ― позбавлення волі від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та зі штрафом до 12 750 гривень або без нього.

Нагадаємо, що інцидент трапився у Кременчуку 14 липня в одному з міських пологових будинків.

Близько 16:40 поліцейські отримали повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля.