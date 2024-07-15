По сообщению Полтавской областной прокуратуры, сейчас дело расследуют по двум статьям.

Смотрите также На Черниговщине течение унесло 2-летнего мальчика: поиски ребенка продолжаются

На Полтавщине ищут младенца

Прежде всего, по части 3 статьи 146 – похищение малолетнего, а также по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Полиция оценит действия работников коммунального предприятия "Кременчугский перинатальный центр II уровня".

Отметим, что украинским законодательством, за похищение ребенка предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. А по служебной халатности - лишение свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет и со штрафом до 12 750 гривен или без него.

Напомним, что инцидент произошел в Кременчуге 14 июля в одном из городских роддомов.

Около 16:40 полицейские получили сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец.