Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що низка країн ОБСЄ розпочала власне незалежне розслідування випадків викрадення Росією українських дітей.

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45 країн-учасниць ОБСЄ долучились до "Московського механізму"

Кулеба повідомив, що 45 держави ОБСЄ долучились до Московського механізму, щоб допомогти розв'язати проблему викрадення українських дітей Росією.

Я вітаю залучення 45 державами ОБСЄ московського механізму для вирішення проблеми примусового переміщення українських дітей Росією. Нам потрібні рішучі спільні дії, щоб припинити цю практику геноциду, повернути дітей в Україну та забезпечити притягнення винних до відповідальності,

– сказав він.

Що таке "Московський механізм" Це формальна процедура, яка дозволяє розгортання короткострокової міжнародної місії зі встановлення фактів для розв'язання конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄ.



Звіт цієї місії матиме юридичне значення для притягнення до відповідальності винних у Міжнародному кримінальному суді.

Україна готова забрати депортованих українських дітей-сиріт на кордоні Росії з будь-якою країною ЄС

Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук в ефірі єдиного телемарафону новин повідомила, що наразі процес повернення викрадених дітей відбувається точково. Він дуже складний і довготривалий, адже пошук, всі необхідні процедури та дорога займають багато місяців.

Верещук уточнила, що у такий спосіб з території Росії вже вдалося забрати 327 дітей. І якщо у малюків є батьки, то цим займаються вони. А для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і батьком, і матір'ю є держава.

Як представник Уряду я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій – ООН, МКЧХ чи іншої – ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон з Росією. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує Росія,

– сказала вона.

Важливо! Батьків, опікунів, бабусь, дідусів, чиї діти перебувають на території Росії чи на тимчасово окупованій території України, закликають звертатися в Офіс Уповноваженого на гарячу лінію: 0 800 501 720.