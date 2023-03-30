Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ряд стран ОБСЕ начал собственное независимое расследование случаев похищения Россией украинских детей.

Смотрите также Придется ответить: Украина знает фамилии россиян, усыновивших вывезенных детей-сирот

45 стран-участниц ОБСЕ присоединились к "Московскому механизму"

Кулеба сообщил, что 45 государств ОБСЕ присоединились к Московскому механизму, чтобы помочь решить проблему похищения украинских детей Россией.

Я приветствую привлечение 45 государствами ОБСЕ московского механизма для решения проблемы принудительного перемещения украинских детей в Россию. Нам нужны решительные совместные действия, чтобы прекратить эту практику геноцида, вернуть детей в Украину и обеспечить привлечение виновных к ответственности,

– сказал он.

Что такое "Московский механизм" Это формальная процедура, позволяющая начать краткосрочную международную миссию по установлению фактов для решения конкретной проблемы с правами человека в регионе ОБСЕ.



Отчет этой миссии будет иметь юридическое значение для привлечения к ответственности виновных в Международном уголовном суде.

Украина готова забрать депортированных украинских детей-сирот на границе России с любой страной ЕС

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире единого телемарафона новостей сообщила, что сейчас процесс возвращения похищенных детей происходит точечно. Он очень сложный и длительный, ведь поиск, все необходимые процедуры и дорога занимают много месяцев.

Верещук уточнила, что таким образом с территории России уже удалось унести 327 детей. И если у малышей есть родители, то этим занимаются они. А для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и отцом, и матерью есть государство.

Как представитель правительства я официально выражаю готовность забрать всех наших детей-сирот. Для этого предлагаю следующий механизм. При посредничестве международных организаций – ООН, МККК или другой – мы готовы приехать в любую европейскую страну на границу с Россией. К примеру, в Эстонию, в Нарву. И там забрать всех украинских сирот, которых сейчас незаконно удерживает Россия,

– сказала она.

Важно! Родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории России или временно оккупированной территории Украины, призывают обращаться в Офис Уполномоченного на горячую линию: 0 800 501 720.