Про це розповів керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

До теми ТЕЦ і нафтопереробний завод у Кременчуці зруйновано, – глава Полтавської ОВА

"Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідували сьогодні, о 8:00", – написав Лунін.

Наслідки обстрілу

За словами Луніна, росіяни атакували Кременчуцьку ТЕЦ та Кременчуцький нафтопереробний завод. Загарбники вбили 1 людину, ще сімох поранили.

Крім цього, у Кременчуці значні руйнування будівель. Через обстріл ТЕЦ у багатьох районах міста зникла гаряча вода.

Зауважте – росіяни атакували Запоріжжя: дивіться відео