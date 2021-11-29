Реперу пропонують співпрацю з Кремлем

За даними російських ЗМІ, представники Моргенштерна ведуть перемовини з Кремлем щодо повернення виконавця в Росію. В адміністрації Володимира Путіна реперу поставили умову – він повинен співпрацювати з владою.

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Співпраця має відбуватися на тлі президентських виборів, які будуть у 2024 році. Якщо ж Моргенштерн відмовиться, слідчий комітет активізує свої погрози. Мовиться про кримінальні справи щодо пропаганди наркотиків.

Моргенштерн нічого, крім деструктивного контенту, зараз не несе у маси. Але позбавлятися такого лідера громадської думки серед молоді, яка через пару років матиме виборче право, було б безглуздо,

– наголосило видання.

Водночас концертний директор виконавця Табріз Шахіді вважає, що нічого ганебного у таких переговорах немає. Адже, мовляв, такі розмови з Кремлем можуть бути в будь-якого артиста та лідера громадської думки.

Чому Моргенштерн виїхав з Росії

23 листопада голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін звинуватив репера у торгівлі наркотиками у соціальних мережах. Мовляв, Моргенштерн залучає до цього величезну кількість молоді. Представники виконавця відкинули це звинувачення.

Вже наступного дня ЗМІ заявили, що репер поїхав із Росії. Шахіді пояснив, що Моргенштерн полетів у Білорусь на приватний захід, а подальші концерти в Росії відбудуться за розкладом. Проте 26 листопада запланований концерт у Москві скасували. Наразі Моргенштерн нібито перебуває в ОАЕ.