Кремль має припинити свою брутальну агресію щодо України, – Порошенко про підсумки Радбезу ООН

Президент України Петро Порошенко привітав підтримку, яку висловили Києву під час останнього засідання Ради Безпеки ООН. За його словами підсумки заходу є надзвичайно показовими та красномовними, а також демонструють потужну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Ядерна зброя у Криму та дії у Азовському морі: як Росія дестабілізує безпеку в Україні

Кремль має припинити свою брутальну агресію на Донбасі, відмовитися від постачання російської зброї та техніки на окуповану територію, а також припинити обструкцію мінських домовленостей. Крим має бути деокуповано, агресивна політика Росії в акваторії Азовського моря та Керченської протоки є неприйнятною. Водночас Москва повинна відмовитися від проведення фейкових "місцевих виборів" на окупованому Донбасі у листопаді, вони – незаконні та є черговим прикладом російської підривної діяльності,

– наголосив політик.

Крім того, Порошенко подякував міжнародним партнерам і керівництву Секретаріату ООН "за тверду солідарність з Україною та заклик посилити гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків російської руйнівної агресії".

"Результати засідання РБ ООН з усією очевидністю засвідчили тривалу міжнародну ізоляцію Москви, яка демонструє зухвалу поведінку та вперте небажання чути цілком легітимні заклики міжнародної спільноти", – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, під час засідання Радбезу ООН засудили не лише агресію Кремля в Україні, а й так звані "вибори» на Донбасі, що мають відбутися 11 листопада.