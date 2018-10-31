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      Кремль має припинити свою брутальну агресію щодо України, – Порошенко про підсумки Радбезу ООН

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      Порошенко прокоментував засідання Радбезу ООН щодо України
      Порошенко прокоментував засідання Радбезу ООН щодо України / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко привітав підтримку, яку висловили Києву під час останнього засідання Ради Безпеки ООН. За його словами підсумки заходу є надзвичайно показовими та красномовними, а також демонструють потужну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

      Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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      Кремль має припинити свою брутальну агресію на Донбасі, відмовитися від постачання російської зброї та техніки на окуповану територію, а також припинити обструкцію мінських домовленостей. Крим має бути деокуповано, агресивна політика Росії в акваторії Азовського моря та Керченської протоки є неприйнятною. Водночас Москва повинна відмовитися від проведення фейкових "місцевих виборів" на окупованому Донбасі у листопаді, вони – незаконні та є черговим прикладом російської підривної діяльності,
      – наголосив політик.

      Крім того, Порошенко подякував міжнародним партнерам і керівництву Секретаріату ООН "за тверду солідарність з Україною та заклик посилити гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків російської руйнівної агресії".

      "Результати засідання РБ ООН з усією очевидністю засвідчили тривалу міжнародну ізоляцію Москви, яка демонструє зухвалу поведінку та вперте небажання чути цілком легітимні заклики міжнародної спільноти", – підсумував Порошенко.

      Нагадаємо, під час засідання Радбезу ООН засудили не лише агресію Кремля в Україні, а й так звані "вибори» на Донбасі, що мають відбутися 11 листопада.

      засідання ради безпеки оон щодо україни: хроніка подій
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Війна на Донбасі Петро Порошенко Президент України ООН Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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