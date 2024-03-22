Пролив світло на теракт у "Крокус Сіті Холі" радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Його відповідь на своїй сторінці у мережі X опублікував кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський.

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Що кажуть у Білому домі про теракт і попередження

Як зазначив Джон Кірбі у відповідь на запитання журналіста "Голосу Америки", він "не вірить, що попередження було безпосередньо пов'язане з цим (стріляниною – 24 Канал)".

Для контексту! Посольство США у Москві два тижні тому попереджало, що "неминучий" напад екстремістів. Тоді ЗМІ активно писали про те, що очікувати їх варто у дні проведення так званих "виборів" президента Росії.

Що відомо про стрілянину у "Крокус Сіті Холі"