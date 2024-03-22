Пролил свет на теракт в "Крокус Сити Холле" советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби. Его ответ на своей странице в сети X опубликовал корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский.

Читайте также Стрельба на концерте и люди, заблокированы в горящем здании: что известно о теракте под Москвой

Что говорят в Белом доме о теракте и предупреждении

Как отметил Джон Кирби в ответ на вопрос журналиста "Голоса Америки", он "не верит, что предупреждение было непосредственно связано с этим (стрельбой – 24 Канал)".

Для контекста! Посольство США в Москве две недели назад предупреждало, что "неизбежно" нападение экстремистов. Тогда СМИ активно писали о том, что ожидать их стоит в дни проведения так называемых "выборов" президента России.

Что известно о стрельбе в "Крокус Сити Холле"