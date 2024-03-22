Пролил свет на теракт в "Крокус Сити Холле" советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби. Его ответ на своей странице в сети X опубликовал корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский.
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Что говорят в Белом доме о теракте и предупреждении
Как отметил Джон Кирби в ответ на вопрос журналиста "Голоса Америки", он "не верит, что предупреждение было непосредственно связано с этим (стрельбой – 24 Канал)".
Что известно о стрельбе в "Крокус Сити Холле"
- Итак, о том, что там произошла стрельба, информация поступила вечером 22 марта. Сначала писали об одном злоумышленнике, а потом – о нескольких. Известно, что огонь открыли перед концертом группы "Пикник".
- Также сообщали, что в концертном холле вспыхнул пожар. Что горит его кровля. И что сама конструкция начала обваливаться.
- В Белом доме выразили соболезнования по поводу теракта. Вместе с тем Джон Кирби отмечал, что он не видит никаких признаков причастности украинцев к теракту в "Крокус Сити Холле".
- По последней имеющейся по состоянию на 22:40 по Киеву информации, погибли по меньшей мере 40 россиян и более 100 получили ранения. Точная цифра еще не сообщалась.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что то, что произошло, – сознательная провокация спецслужб Владимира Путина. Он добавил, что о ней предупреждало международное сообщество. Также Юсов отметил, что с подобных преступлений против собственных граждан кремлевский диктатор свою карьеру начинал и, вероятно, хочет ими и закончить.
- В Легионе "Свобода России" в том, что произошло под Москвой, также обвинили террористический режим Путина. Добровольцы отмечают, что уже сталкивались с подобными проявлениями диктатуры российского президента с его первых дней у власти. Поэтому не удивлены, что он совершил свою очередную кровавую провокацию.