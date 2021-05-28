Відповідаючи на питання журналістів, Кулеба запевнив, що зараз важливо говорити про онлайн-безпеку не лише з дітьми, але і з дорослими. Адже іноді батьки самі піддають синів і дочок небезпеці.
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Кулеба прокоментував продовження "роману"
Уповноважений з прав дитини заявив, що вважає контент, який виготовляли і публікували дорослі, використовуючи своїх дітей, неприпустимим і таким, що порушує їх права. Адже він може шкодити не тільки дітям, які його створюють, а й тим, які спостерігають за ними та наслідують.
Я звернувся в МВС, Генпрокуратуру, кіберполіцію, соціальні служби для встановлення фактів та реагування на них. Зараз кримінальне провадження відкрито і розслідування триває,
– заявив Микола Кулеба.
Він розповів, що наразі немає такого контенту, який публікували раніше. Але додав, що завдання соцслужб та правоохоронців контролювати ситуацію. Адже межа "дозволеності" в інтернеті та в законодавчому полі дуже розмита.
Він пояснив, що інколи батьки не бачать межі, коли розвага перетворюється на експлуатацію сина або дочки.
Скандал з блогерами-дітьми Маханець і Пай: коротко
- Скандал спалахнув, коли у березні 8-річна модель Мілана та 13-річний Паша в інстаграмі опублікували фото з поцілунками та обіймами.
- Тоді Микола Кулеба попросив втрутитися спецслужби. Згодом дівчинка видалила відверті фото з блогером.
- Мама Мілани назвала стосунки несправжніми, а фото в ліжку жартом.
- Проти мами дівчинки відкрили кримінальну справу за статтею про виготовлення і поширення порнографії, а також примушування до участі у її створенні.
- Згодом жінка дала відверте інтерв'ю, де розповіла про насилля у сім'ї і проблеми Мілани з вимовою.