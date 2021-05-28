Отвечая на вопрос журналистов, Кулеба заверил, что сейчас важно говорить об онлайн-безопасности не только с детьми, но и со взрослыми. Так как иногда родители сами подвергают сыновей и дочерей опасности.
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Кулеба прокомментировал продолжение "романа"
Уполномоченный по правам ребенка заявил, что считает контент, который изготавливали и публиковали взрослые, используя своих детей, недопустимым и нарушающим их права. Потому что он может вредить не только детям, которые его создают, но и тем, которые наблюдают за ними и подражают.
Я обратился в МВД, Генпрокуратуру, киберполицию, социальные службы для установления фактов и реагирования на них. Сейчас уголовное производство открыто, и расследование продолжается,
– заявил Николай Кулеба.
Он рассказал, что сейчас нет такого контента, который публиковали раньше. Но добавил, что задача соцслужб и правоохранителей контролировать ситуацию. Так как граница "дозволенности" в интернете и в законодательном поле очень размыта.
Он объяснил, что иногда родители не видят предела, когда развлечение превращается в эксплуатацию сына или дочери.
Скандал с блогерами-детьми Маханец и Пай: коротко
- Скандал вспыхнул, когда в марте 8-летняя модель Милана и 13-летний Паша в инстаграме опубликовали фото с поцелуями и объятиями.
- Тогда Николай Кулеба попросил вмешаться спецслужбы. Впоследствии девочка удалила откровенные фото с блогером.
- Мама Миланы назвала отношения ненастоящими, а фото в постели шуткой.
- Против мамы девочки открыли уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографии, а также принуждении к участию в ее создании.
- Впоследствии женщина дала откровенное интервью, где рассказала о насилии в семье и проблемах Миланы с произношением.