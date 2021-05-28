Отвечая на вопрос журналистов, Кулеба заверил, что сейчас важно говорить об онлайн-безопасности не только с детьми, но и со взрослыми. Так как иногда родители сами подвергают сыновей и дочерей опасности.

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Кулеба прокомментировал продолжение "романа"

Уполномоченный по правам ребенка заявил, что считает контент, который изготавливали и публиковали взрослые, используя своих детей, недопустимым и нарушающим их права. Потому что он может вредить не только детям, которые его создают, но и тем, которые наблюдают за ними и подражают.

Я обратился в МВД, Генпрокуратуру, киберполицию, социальные службы для установления фактов и реагирования на них. Сейчас уголовное производство открыто, и расследование продолжается,

– заявил Николай Кулеба.

Он рассказал, что сейчас нет такого контента, который публиковали раньше. Но добавил, что задача соцслужб и правоохранителей контролировать ситуацию. Так как граница "дозволенности" в интернете и в законодательном поле очень размыта.

Он объяснил, что иногда родители не видят предела, когда развлечение превращается в эксплуатацию сына или дочери.

Обратите внимание! 12 мая дети встретились в Украине после почти 2 месяцев разлуки и снова опубликовали совместные фото в соцсетях. Маханец написала, что Паша подарил ей мишку.